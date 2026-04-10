La Policía y Vigilancia Aduanera desmantelan una plantación de marihuana en un chalé de Elche

Una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con la colaboración de la Policía Local, ha permitido desmantelar un importante cultivo ‘indoor’ de marihuana en un chalet de Elche, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante. En la intervención, los agentes se han incautado de más de 126 kilos de cogollos y han detenido a un varón, al que se le imputan delitos de contrabando, contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició ante las sospechas de que en el interior de la vivienda pudiera existir una plantación ilegal, después de que los agentes detectaran un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del inmueble. A partir del 25 de marzo, funcionarios de Vigilancia Aduanera y el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Alicante establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el chalet, donde observaron movimientos inusuales y una actividad constante.

Según fuentes policiales, el intenso olor era perceptible a considerable distancia, lo que reforzó la hipótesis de la existencia de un cultivo ‘indoor’ de grandes dimensiones en el interior.

Persecución

La operación se precipitó al día siguiente, cuando los investigadores detectaron la salida de una furgoneta que parecía transportar carga desde la vivienda. Los agentes iniciaron un seguimiento con el apoyo de la Policía Local, momento en el que el conductor hizo caso omiso a las señales de alto y emprendió la huida, dando lugar a una persecución.

Finalmente, los agentes lograron interceptar el vehículo y detener a su conductor. En la parte trasera de la furgoneta hallaron 13 bolsas de rafia y siete bolsas de basura de gran tamaño que contenían cogollos de marihuana, con un peso total superior a los 126 kilos.

Posteriormente, los investigadores registraron el chalet, donde localizaron una plantación ‘indoor’ equipada con sistemas de cultivo hidropónico. Además, comprobaron que la instalación estaba conectada de forma ilegal a la red eléctrica.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Elche.