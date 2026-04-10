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La unidad canina de la Policía Local interviene 210 gramos de cocaína en la estación de autobuses de Alicante

Dos pasajeros fueron sorprendidos en un autocar transportando tusi escondido entre sus pertenencias tras un control de rutina en la terminal

Imagen de la droga intervenida durante la actuación

Imagen de la droga intervenida durante la actuación / INFORMACIÓN

J. A. Martínez

J. A. Martínez

La unidad canina de la Policía Local de Alicante ha intervenido cerca de 210 gramos de cocaína y otras sustancias estupefacientes en dos actuaciones desarrolladas esta semana en la estación de autobuses de la ciudad. En ambas operaciones participó la perra ‘Kata’, especializada en la detección de drogas, y se saldaron con la detención de dos hombres que viajaban en autocares de la línea Barcelona-Almería. Destaca que en ambas actuaciones los agentes hallaron una sustancia conocida como tusi o cocaína rosa, una droga sintética que mezcla distintas sustancias estimulantes

La primera intervención tuvo lugar el miércoles 8 de abril durante una inspección rutinaria a un autobús que realizaba escala en la estación, situada en la avenida de Loring. A bordo del vehículo, ‘Kata’ marcó a un pasajero de 46 años, residente en Barcelona, señalando tanto la zona genital como una mochila que portaba.

Tras ser trasladado a una dependencia de la estación, los agentes localizaron en su mochila varios envoltorios que contenían 5,42 gramos de ‘tusi’ y 5,90 gramos de marihuana. Posteriormente, en dependencias policiales, un cacheo más exhaustivo permitió descubrir otros dos paquetes ocultos en su ropa interior, camuflados con restos de café molido, con un total de 103 gramos de cocaína y 21,4 gramos de ‘tusi’. El detenido fue ingresado en los calabozos y puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Segundo pasajero

La segunda actuación se llevó a cabo este jueves en otro autobús del mismo trayecto. En esta ocasión, fue detenido un hombre de 28 años, también residente en Barcelona, tras ser identificado igualmente por ‘Kata’. Los agentes encontraron en su poder 72,7 gramos de cocaína rosa, ocultos en un bolsillo interior de la sudadera y en un calcetín guardado en su mochila. Además, le fueron intervenidos 535 euros en efectivo, repartidos en billetes de distintas denominaciones.

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Estas actuaciones se enmarcan en los controles habituales que realiza la Policía Local en puntos estratégicos de transporte, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad en la ciudad.

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