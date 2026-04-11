Golpe al tráfico de drogas en Dénia: 30 kilos de marihuana y un fugitivo detenido
La Policía Nacional descubre droga oculta en un falso techo y una conexión ilegal a la red eléctrica
La Policía Nacional ha detenido en Dénia a dos hombres de 34 y 56 años como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar una plantación de marihuana tipo indoor instalada en una vivienda unifamiliar situada en una partida rural.
La investigación se inició después de que la Policía recibiera información sobre la posible existencia de un cultivo de marihuana en el interior de una casa. A partir de ese momento, agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Dénia realizaron diversas gestiones para identificar la titularidad del inmueble, que resultó estar alquilado desde hacía tres años a un varón.
Durante las pesquisas, los investigadores detectaron irregularidades en la documentación aportada por el arrendatario, que finalmente resultó ser falsa, una práctica habitual en este tipo de actividades para dificultar la labor policial. Además, los agentes constataron un consumo eléctrico inusual en la zona que abastecía la vivienda, un indicio característico de este tipo de plantaciones.
Registro
Con los indicios recabados y previa autorización judicial, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro del inmueble, donde localizaron una plantación de marihuana en pleno funcionamiento.
La operación se saldó con la detención de los dos sospechosos y la intervención de 30,70 kilos de cogollos de marihuana, tres de ellos ya envasados al vacío y listos para su transporte, que estaban ocultos en el falso techo de la planta superior. Asimismo, en una edificación anexa se hallaron 79 plantas en fase de producción, junto a diversa infraestructura destinada al cultivo, como ventiladores, extractores, macetas y tierra.
En relación con el suministro eléctrico, los agentes comprobaron que la instalación estaba conectada de forma ilegal a la red general.
Por otro lado, uno de los detenidos, que inicialmente se identificó con datos falsos, tenía en vigor una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por Lituania por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
Tras la instrucción de las diligencias, este último fue puesto a disposición del juzgado competente de la Audiencia Nacional, mientras que el otro arrestado pasó a disposición de los juzgados de instrucción de Dénia.
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