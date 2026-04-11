Herido un hombre en Beniardà tras quedar su pierna atrapada en un tractor

Un hombre de 52 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente con un tractor en Beniardà, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha producido cuando la pierna del hombre ha quedado atrapada en un tractor, lo que le ha ocasionado diversas lesiones de gravedad. Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), así como un helicóptero medicalizado para atender la emergencia.

Los servicios sanitarios han asistido al herido por politraumatismo. Entre las lesiones que presentaba se encontraban una fractura de pelvis y otra en el fémur derecho.

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Tras ser estabilizado en el lugar del accidente, el paciente ha sido trasladado al Hospital de la Marina Baixa.