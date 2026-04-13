La Armada simulará un incendio con heridos en un buque en el puerto de Alicante

Alicante vuelve a ser uno de los 15 escenarios donde la Armada desarrollará estos días el ejercicio nacional de seguridad marítima MARSEC-26 y el puerto alicantino acogerá este miércoles un simulacro de emergencia marítima. La maniobra recreará una situación de máxima complejidad, con un buque de carga con problemas para maniobrar, un incendio a bordo, heridos, contaminación marina y riesgo por nube tóxica, según ha explicado este lunes el comandante naval de Alicante, Rafael Torrecillas.

El operativo estará dirigido por la Comandancia Naval de Alicante, integrada en la Fuerza de Acción Marítima, y tendrá lugar en el muelle 14. El supuesto de partida plantea que el buque multipropósito BMP «Cartagena» (A-62), que simulará ser un carguero, sufre un fallo de gobierno y solicita asistencia de prácticos y remolcadores para entrar en el puerto alicantino.

A partir de ahí se desencadenarán distintas incidencias encadenadas: el capitán sufre un ictus, un incendio de grandes proporciones en el barco, la atención y evacuación de heridos, la activación de medios de lucha contra la contaminación marina a causa del derrame de combustible y la previsión del comportamiento de una nube tóxica.

27 organismos

El objetivo principal del ejercicio es reforzar la planificación conjunta y la coordinación entre las distintas administraciones y organismos con competencias en seguridad marítima. También busca comprobar la capacidad de movilización y la respuesta ordenada ante una emergencia con múltiples frentes abiertos. Según el comandante naval de Alicante, en el ejercicio MARSEC participa personal de 27 organismos.

En el ejercicio de seguridad en Alicante participarán, entre otros, la Autoridad Portuaria de Alicante, Capitanía Marítima, la Armada, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Policía Portuaria, los Bomberos, el teléfono de emergencias CV112, el CICU y Cruz Roja.

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Imagen de un simulacro anterior. / ARMADA

Para Alicante, el ejercicio servirá además para medir la capacidad real de respuesta coordinada en uno de los principales puntos de actividad marítima de la provincia, ante una crisis que exigiría actuar de forma simultánea sobre la seguridad del buque, la atención sanitaria y la protección del entorno portuario.