Detenida en Alicante una mujer por simular que le habían robado el bolso de un tirón

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 51 años como presunta autora de un delito de simulación de delito tras haber denunciado falsamente haber sido víctima de un presunto robo con violencia y que le habían sustraído el bolso de un tirón, cuando en realidad se lo habían quitado en un descuido.

Según la Comisaría Provincial, la investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un robo con violencia mediante el método del tirón. La denunciante manifestó que se encontraba caminando por la vía pública cuando un hombre le empujó fuertemente por la espalda, a la vez que le arrebataba su bolso y emprendía la huida a toda velocidad.

Los agentes encargados de la investigación realizaron numerosas gestiones con las que pudieron determinar que los hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado la denunciante y que el delito de robo con violencia no se había producido.

Reconoció su culpa

Al no apreciarse actividad delictiva alguna, los agentes contactaron con la denunciante quien finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia, reconociendo habérselo inventado todo y que lo que sucedió realmente es que le sustrajeron su bolso al descuido.

Tras confesar haber denunciado falsamente, fue detenida por su presunta participación en un delito de simulación de delito, siendo todo lo actuado puesto en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante.

Delito

La Policía recuerda que numerosas detenciones se llevan a cabo en la provincia de Alicante por este delito de simulación, tratándose en algunos en casos de denuncias presentadas por robos con violencia, cuando en realidad, se trata de hurtos o extravíos y el objetivo es ser indemnizados por una aseguradora.

Todas estas denuncias son investigadas por grupos especializados de Policía Judicial, averiguándose en muchos casos que los hechos no ocurrieron tal y como fueron denunciados.

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Por tal motivo, se recuerda a la ciudadanía que denunciar haber sido víctima de un delito, cuando en realidad este no ha sucedido, está tipificado en la legislación vigente como simulación de delito.