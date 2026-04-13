Detenido en Alicante por apuñalar con un machete a sus exsuegros en presencia de su expareja en Málaga

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en Alicante a un presunto maltratador de 43 años que estaba en busca y captura por haber apuñalado con un machete a los padres de su expareja en Málaga a principios de mes. Los exsuegros resultaron heridos al evitar que su hija, presente en el domicilio, fue agredida por el ahora apresado, que le había amenazado de muerte previamente.

El sospechoso apresado tenía hasta seis requisitorias judiciales y policiales que instaban a la detención del investigado, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género. Una de las órdenes, cursada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones,

El arresto del fugitivo ha sido fruto de la coordinación policial entre las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer -UFAM- de las Comisarías Provinciales de Málaga y Alicante, y la eficacia operativa de patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes de la UPR y del GOR localizaron y arrestaron el pasado sábado al sospechoso en el barrio de El Cementerio en Alicante.

La agresión atribuida al arrestado tuvo lugar la tarde del pasado 4 de abril en el barrio malagueño de Las Castañetas. Tras amenazar de muerte por teléfono, supuestamente, a su expareja, una joven de 20 años, el hombre se dirigió al domicilio de los padres de ella, lugar donde esperaba encontrarla.

Al llegar al domicilio accedió al interior tras tirar la puerta abajo de una patada y con el rostro tapado con una careta atacó con un machete a los progenitores de su expareja, produciendo un grave corte en un brazo a la que fuera su suegra, y otras heridas de arma blanca, de menor entidad, a su suegro, que se interpusieron a tiempo para evitar el ataque hacia su hija.

Durante el forcejeo, los perjudicados pudieron identificar el rostro del agresor, que huyó a continuación en vehículo tras la reyerta.

Huida hasta Alicante

A tenor de los protocolos en violencia de género y los registros violentos del maltratador, la Policía Nacional estableció una patrulla fija, junto al domicilio familiar, hasta localizar y detener al sospechoso. En el transcurso de las pesquisas, los investigadores tuvieron informaciones que situaban al agresor en la ciudad de Alicante.

En este punto de las averiguaciones, agentes de la UFAM de la Comisaría Provincial de Málaga solicitaron colaboración a sus homólogos en Alicante para dar con el paradero del sospechoso. Paralelamente, en unión a efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo discreto en el barrio de El Cementerio, donde el agresor había encontrado cobijo.

La Policía disponía de informaciones que apuntaban a una salida inmediata del investigado de la capital alicantina y el pasado sábado un agente franco de servicio observó al fugado en el vial de Los Cipreses, por lo que solicitó el apoyo inmediato de la UPR y del GOR y se procedió a la detención de esta persona cuando se disponía a entrar en una vivienda.