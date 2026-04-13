Tráfico intensifica los controles de velocidad en Alicante con 300 agentes para reducir la siniestralidad

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes en la provincia de Alicante una nueva campaña especial de control de velocidad con la participación de 300 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales. El dispositivo estará activo entre el 13 y el 19 de abril y se centrará especialmente en las vías interurbanas y en los tramos considerados de mayor peligrosidad.

El objetivo de esta actuación es reducir la siniestralidad vial en una provincia donde la velocidad sigue teniendo un peso relevante en los accidentes más graves. El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha advertido de que este factor “sigue siendo uno de los más determinantes en los accidentes mortales”, por lo que considera necesario reforzar tanto la vigilancia como la concienciación entre los conductores.

Los datos que maneja la Administración reflejan esa preocupación. En 2025, la velocidad inadecuada o excesiva estuvo presente en 8 de los 38 accidentes mortales registrados en vías interurbanas de la provincia, lo que representa el 21% del total. Durante el primer trimestre de 2026, este factor apareció en 2 de los 11 siniestros mortales contabilizados en este tipo de carreteras, es decir, en el 18% de los casos.

Pineda ha insistido en que una mínima reducción de la velocidad puede tener un efecto decisivo en la gravedad de los accidentes. En ese sentido, ha recordado que “cada kilómetro por hora cuenta y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad de los conductores para respetar los límites establecidos.

Última campaña

La última campaña de control de velocidad desarrollada en Alicante, en agosto de 2025, se cerró con 21.237 vehículos inspeccionados, de los que 1.261 fueron denunciados. Esto supone que el 5,94% de los conductores controlados circulaba incumpliendo la normativa.

Las sanciones por este tipo de infracciones mantienen además un peso destacado en el conjunto de las multas de tráfico. Durante 2025, un total de 30.855 conductores fueron sancionados en la provincia por exceso de velocidad, con 33.393 denuncias tramitadas y 85.360 puntos detraídos. En el primer trimestre de 2026, las infracciones por velocidad con pérdida de puntos representaron ya el 65% del total de sanciones que conllevan detracción.

La campaña, por tanto, no solo busca incrementar la vigilancia durante una semana, sino lanzar un mensaje claro sobre uno de los comportamientos de riesgo más extendidos en carretera: circular a una velocidad superior a la permitida o inadecuada para las condiciones de la vía. En una provincia con alta intensidad de tráfico y numerosos desplazamientos interurbanos, Tráfico insiste en que bajar la velocidad sigue siendo una de las medidas más eficaces para salvar vidas.

Según el Marco de la Política de Seguridad Vial de la Unión Europea 2021-2030, aproximadamente un tercio de los accidentes mortales se deben, total o parcialmente, a la velocidad excesiva o inapropiada. Además, estudios del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) indican que el riesgo de sufrir un accidente es hasta 12,8 veces mayor en conductores que superan los límites de velocidad

Asimismo, una reducción media de solo 1 km/h en la velocidad de circulación podría evitar más de 2.200 muertes al año en las carreteras europeas.

Los datos reflejan también el impacto directo de la velocidad en los atropellos. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva, mientras que a 30 km/h el riesgo de fallecimiento se reduce al 5%.

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“Detrás de cada cifra hay vidas humanas. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos los conductores para que respeten los límites de velocidad”, ha añadido Pineda.