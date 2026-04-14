Coches fantasma en Wallapop: cuatro detenidos en Alicante y Elche por estafas en plataformas de compraventa

La Guardia Civil ha detenido en Alicante y Elche a cuatro varones de entre 26 y 44 años como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en cometer estafas a través de plataformas de compraventa entre particulares. Por el momento les imputan dos estafas por valor de casi 37.000 euros a dos vecinos de Novelda y San Roque (Cádiz) que pagaron por comprar un coche que se anunciaba en Wallapop y nunca lo recibieron.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en febrero por un vecino de Novelda, quien manifestó haber sido víctima de una estafa relacionada con la falsa venta de un vehículo anunciado en internet, en concreto en la plataforma de Wallapop. Ante la naturaleza de los hechos, el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante asumió la investigación que ha concluido recientemente con las cuatro detenciones.

Captación de víctimas

En una primera fase, los agentes analizaron el "modus operandi" del grupo, que consistía en captar a las víctimas a través de plataformas de compraventa y trasladar posteriormente las conversaciones a canales no seguros, como llamadas telefónicas o mensajería privada.

Durante el proceso, los estafadores remitían imágenes, vídeos y falsa documentación del vehículo, incluyendo supuestas facturas de compraventa e incluso una reserva hotelera real en Cádiz, para generar confianza y aparentar legitimidad.

Transferencia

Mediante este método, la víctima llegó a transferir 28.900 euros. Asimismo, se ha podido acreditar otro caso en San Roque (Cádiz), donde una segunda víctima transfirió 8.000 euros en concepto de señal.

Las investigaciones permitieron determinar que el vehículo ofertado pertenecía a un vecino de Lebrija (Sevilla), quien lo tenía legítimamente en venta en una plataforma online, desconociendo por completo el uso fraudulento de su anuncio.

Los principales indicios situaban el núcleo operativo del grupo en la provincia de Alicante, incluyendo a su presunto cabecilla, que contaba con formación en ingeniería de telecomunicaciones.

Las detenciones se llevaron a cabo el pasado mes de febrero en las ciudades de Alicante y Elche, una vez acreditada la implicación de los sospechosos. Durante los registros, los agentes intervinieron 870 euros en efectivo, diversos dispositivos móviles y tarjetas SIM.

A los detenidos, quienes quedaron en libertad, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

En el marco de la operación, también se han bloqueado aproximadamente 2.700 euros en una cuenta bancaria vinculada a la organización delictiva.

La operación continúa abierta, por lo que no se descarta la aparición de nuevos implicados o víctimas.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las compraventas de vehículos por internet, recomendando verificar la identidad del vendedor, comprobar la titularidad del vehículo, desconfiar de pagos anticipados urgentes y no abandonar los canales seguros de las plataformas sin haber verificado previamente la operación.