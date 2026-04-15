Desmantelan en Alicante una red de clínicas estéticas clandestinas: incautados más de 1.200 viales de bótox

Alicante vuelve a estar en el foco de una operación contra el mercado ilegal, esta vez en el sector de la estética. La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al tráfico de bótox y ácido hialurónico que operaba desde la provincia, donde además se ha localizado un almacén clandestino de medicamentos y una de las clínicas ilegales.

La operación, denominada Zlata, ha permitido intervenir una gran cantidad de material sanitario, entre ellos más de 1.200 viales de toxina botulínica, cerca de 400 jeringuillas de ácido hialurónico y miles de agujas y productos relacionados. Hay una persona detenida y otras tres investigadas por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

El origen de la trama, en Alicante

Según la investigación, iniciada en agosto de 2025, los principales responsables de la organización estaban asentados en la provincia de Alicante. Desde aquí adquirían de forma ilegal grandes cantidades de medicamentos y productos estéticos, que luego distribuían tanto a nivel nacional como internacional.

Parte del material acababa en clínicas clandestinas repartidas por España, mientras que otra parte se enviaba incluso a países como Lituania o Reino Unido, ampliando el alcance de la red más allá de las fronteras.

Clínicas ilegales en viviendas particulares

Durante los registros, realizados los días 8 y 9 de abril, los agentes desmantelaron tres clínicas estéticas ilegales situadas en domicilios de Reus (Tarragona), Burjassot (Valencia) y Pilar de la Horadada. En esta última localidad de la Vega Baja también se descubrió un centro de almacenamiento oculto en otra vivienda.

Una de las viviendas registradas. / INFORMACIÓN

En estos espacios se ofrecían tratamientos invasivos sin ningún tipo de autorización sanitaria ni control médico, una práctica especialmente peligrosa al tratarse de sustancias cuya aplicación requiere supervisión profesional.

Tratamientos sin formación ni control sanitario

La red utilizaba redes sociales y canales digitales para captar clientes, ofreciendo procedimientos estéticos a precios más bajos que los habituales. Sin embargo, quienes realizaban estos tratamientos carecían de la cualificación necesaria.

El uso de productos como el bótox o el ácido hialurónico fuera de los circuitos legales y sin garantías sanitarias puede provocar infecciones, reacciones graves o incluso secuelas permanentes, según advierten las autoridades.

Un negocio en auge y con riesgos crecientes

Este tipo de actividad se está consolidando como una de las nuevas vías del mercado ilegal, con un volumen económico creciente y un impacto directo en la salud pública.

La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha reforzado el control sobre este tipo de prácticas para evitar que sigan proliferando.