Detenida en Alicante una mujer que vendía droga desde su casa: la Policía la sorprende en plena transacción

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 45 años acusada de utilizar su vivienda como punto de venta de drogas. La arrestada fue interceptada cuando se disponía a realizar una transacción de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició tras recibir información que apuntaba a que la sospechosa estaba distribuyendo droga desde su domicilio, situado en la zona norte de la ciudad. A partir de ahí, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de vigilancia para confirmar la actividad.

Durante uno de los seguimientos, los policías sorprendieron a la mujer en el momento en el que iba a cerrar una venta. En ese instante portaba distintas sustancias, lo que motivó su detención inmediata por un presunto delito de tráfico de drogas.

Tras el arresto, los agentes registraron la vivienda, donde localizaron 48 gramos de speed, 21 gramos de hachís, 75 pastillas de éxtasis y una báscula de precisión, elementos habituales en este tipo de actividades.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, quedó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante.

La operación ha permitido desmantelar un punto activo de venta de droga en la ciudad. Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades, a través del teléfono 091 o los canales habilitados en su web.