Evita la cárcel pese a agredir sexualmente a su hijo en Alicante al alcanzar un acuerdo con Fiscalía

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a dos años de prisión, lo que le permite evitar el ingreso en prisión, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el que asume que agredió sexualmente a su propio hijo de ocho años de edad y se le aplica la eximente incompleta de embriaguez.

Los hechos se produjeron cuando, tras pasar juntos el día de Navidad de 2022, el encausado y su hijo se dirigían de vuelta al domicilio de la madre del menor, expareja del acusado, en el asiento trasero del vehículo de un amigo del acusado.

"Somos hombres"

Según la sentencia dictada por un tribunal de la Sección Segunda, el niño le pidió a su padre que parase, a lo que este respondió: "Somos hombres", pero el menor relató lo sucedido a su madre, quien acudió a la Comisaría dos días después para interponer una denuncia.

El acusado, peruano de 45 años, reconoció la agresión sexual en el inicio de la vista, celebrada el pasado 1 de abril, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, momento en el que ya había consignado la cantidad de 2.000 euros con el objetivo de cubrir posibles compensaciones.

Eximente incompleta de embriaguez

De este modo, a la vista del reconocimiento de los hechos, el tribunal dictó sentencia condenatoria 'in voce' por la que consideraba al procesado autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años y le impuso dos años de prisión al aplicar la eximente incompleta de embriaguez, puesto que en el acuerdo alcanzado entre las partes se había establecido que el acusado actuó bajo los efectos de su dependencia al alcohol.

El fallo le prohíbe aproximarse a su hijo a una distancia inferior a 300 metros durante cuatro años y le ha impuesto la medida de libertad vigilada por otros cinco años, al tiempo que ha acordado la suspensión de la patria potestad por un plazo de 4 años y al pago de 7.000 euros de indemnización.

El tribunal, en una sentencia firme, concede la suspensión de la pena de ingreso en prisión por un plazo de 4 años con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir y de que continúe su tratamiento de rehabilitación frente a su adicción al alcohol.