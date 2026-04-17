Capturan en Alicante a un fugitivo buscado en Alemania: hasta 20 años de cárcel por robar un bolso y en una casa

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un joven argelino de 26 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE), dictada por las autoridades de Alemania como autor de dos delitos contra el patrimonio, por los que puede ser condenado con una pena de hasta diez años de prisión por cada robo.

El fugitivo se encontraba detenido en dependencias policiales de Alicante como presunto autor de un delito de robo con fuerza, hechos por los que había facilitado una identificación falsa a los agentes. Tras realizar las correspondientes comprobaciones, los agentes lograron confirmar su verdadera identidad, constatando que sobre el mismo pesaba una orden europea de detención y entrega cursada por las autoridades de Alemania para responder por delitos contra el patrimonio en ese país.

Persona violenta

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en junio de 2025, en el municipio alemán de Heidelberg, y en la OEDE las autoridades de Alemania alertaba de que se trata de una persona violenta y consumidora de sustancias estupefacientes. En uno de los delitos que le imputan, accedió presuntamente a un domicilio con la intención de sustraer dinero y objetos de valor, no logrando consumar el robo al tener que huir del lugar tras ser sorprendido por los moradores de la vivienda.

Asimismo, se le imputa otro delito consistente en la sustracción de un bolso, para cuya comisión habría intimidado a la víctima utilizando un bote de gas pimienta.

El sospechoso de ambos robos huyó de la justicia alemana, donde se enfrenta a una pena de diez años de privación de libertad por cada uno de los delitos que se le imputan, siendo estos tentativa de robo agravado con allanamiento de morada y robo con arma prohibida y amenazas.

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El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.