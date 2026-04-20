Una empleada de una pastelería de La Vila Joiosa se enfrenta a un ladrón que entró a robar

Una trabajadora de una pastelería y heladería de La Vila Joiosa no se lo pensó dos veces este domingo cuando estaba siendo víctima de un robo con intimidación y se enfrentó al asaltante. Entre la reacción de la empleada y la falta de pericia del ladrón, que no pudo abrir la caja registradora, el atraco fue frustrado y el asaltante huyó sin botín alguno.

El robo frustrado, que duró menos de un minuto, ocurrió poco después de las ocho de la tarde en una pastelería situada en la avenida Pianista Gonzalo Soriano de La Vila Joiosa y la secuencia del asalto quedó grababa en las cámaras de seguridad del establecimiento.

El propietario de la pastelería Los Argentinos, Alejandro, ha señalado que la trabajadora asaltada "actuó por impulso y se defendió, pero no era necesario, porque nunca sabes cómo van a reaccionar".

Cara tapada

El asaltante entró con gorra y la cara tapada y comenzó a pedir a la empleada que le diera el dinero. Llevaba una mano en un bolsillo, como si esgrimiera algún arma, y tras acceder a la zona de empleados tras el mostrador arrinconó a la mujer y a continuación trató de abrir la caja registradora.

Fotograma de un momento del robo frustrado en La Vila. / INFORMACIÓN

Para ello usó unas tijeras y en ese momento la trabajadora le golpeó en dos o tres ocasiones, momento en que el ladrón hizo ademán de agredirle con las tijeras. La mujer, que no paraba de gritar durante el robo, se apartó y el ladrón optó por huir a la carrera tras causar daños en la caja registradora, que no logró abrir para apoderarse del dinero.

Fueron algo más de treinta segundos lo que duró el asalto y la trabajadora de la heladería aún salió corriendo tras el asaltante cuando abandonó el local a la carrera.

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La Guardia Civil acudió a la pastelería tras ser alertada del asalto y el dueño del establecimiento formalizará la denuncia correspondiente en las próximas horas en el cuartel de la Benemérita en La Vila Joiosa. La Guardia Civil trata de identificar al asaltante para proceder a su detención y puesta a disposición judicial.