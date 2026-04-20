Un preso de Fontcalent acaba en el hospital tras incendiar su celda y no sonar la alarma

Un preso preventivo de la cárcel de Fontcalent tuvo que ser trasladado el pasado sábado a un centro hospitalario de Alicante tras provocar a las tres de la madrugada un fuego en su celda que no fue detectado por los sistemas de alarma del centro penitenciario, que no llegaron a sonar, según ha denunciado este lunes el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM).

Según señala TAMPM en un comunicado, "este fallo crítico es una consecuencia directa del lamentable estado de las instalaciones, fruto de una preocupante falta de inversión sostenida en el tiempo·.

El interno responsable del incendio, que ya regresó al centro penitenciario tras ser atendido en el hospital por inhalar humo, está calificado como conflictivo y días antes del fuego ya había intentado agredir a funcionarios del centro, donde ingresó hace apenas un mes.

TAMPM señala que "la gestión de perfiles tan violentos se vuelve inmanejable en un centro que sufre una asfixiante masificación y sobreocupación". El sindicato denuncia que la saturación actual de Fontcalent, sumada al deterioro de la infraestructura, impide una clasificación interior adecuada y multiplica los riesgos para la seguridad de la plantilla y de los propios internos.

El incendio ocurrió en la galería de aislamiento y "gracias a la profesionalidad y rápida intervención de los funcionarios de servicio se evitó una tragedia de proporciones mayores", señala el comunicado de TAMPM, que añade que los funcionarios lograron rescatar al interno de la celda, "salvándole la vida a pesar de que él mismo había puesto en peligro su integridad de forma deliberada".

Tras la intervención inicial en el centro, el interno tuvo que ser trasladado a un hospital en el exterior para recibir atención médica especializada. Desde el sindicato se subraya que esta actuación es muestra del "compromiso de unos trabajadores que operan en un entorno de máxima tensión, compensando con su esfuerzo la evidente precariedad técnica".

TAMPM aprovecha este incidente para denunciar nuevamente la desprotección jurídica que sufren los trabajadores penitenciarios. El sindicato exige al Ministerio del Interior el reconocimiento inmediato como agentes de la autoridad y la declaración de su labor como profesión de riesgo. Consideran inaceptable que se les obligue a enfrentar incendios y agresiones constantes en instalaciones obsoletas, sin el respaldo legal ni los medios de protección que corresponden a un colectivo que custodia la seguridad pública.

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Falta de presupuesto

La organización sindical expone que el fallo de las alarmas en una instalación de este tipo es una situación derivada de la ausencia de partidas presupuestarias para el mantenimiento básico. La falta de personal y la carencia de inversiones en infraestructuras básicas están comprometiendo la seguridad operativa del centro, lo que obliga a los funcionarios a suplir con su integridad física las graves deficiencias estructurales que presenta una infraestructura en estado de deterioro avanzado. Finalmente, el sindicato TAMPM insta a Instituciones Penitenciarias a tomar medidas urgentes ante la situación de Fontcalent. Exigen una inversión real que revierta el mal estado del centro, el cese inmediato de la sobreocupación y el refuerzo de la plantilla. La organización anuncia que continuará exponiendo las deficiencias del sistema hasta que se dote a los trabajadores de los recursos y las instalaciones necesarias para desempeñar su función con plenas garantías de seguridad.