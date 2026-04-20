A prisión un detenido en Alicante como patrón de una patera con 18 migrantes que pagaron 4.500 € por el viaje

La Policía Nacional detuvo hace dos semanas en Alicante a dos de los 18 inmigrantes que viajaban en una patera que fue interceptada en la costa de Calp por Salvamento Marítimo. Uno de ellos fue apresado como patrón y por tener además una reclamación judicial por robo en Murcia, mientras que el otro detenido tenía una requisitoria judicial dictada por un juzgado de Bilbao. Un tercer inmigrante de la patera también tenía antecedentes en España, pero actualmente no tiene ninguna reclamación judicial pendiente. El detenido como patrón ingresó en prisión tras pasar a disposición judicial en Alicante.

Además de esta embarcación de Calp, el pasado día de Santa Faz llegó otra patera a la playa de San Juan con al menos seis migrantes que huyeron a la carrera, aunque cuatro de ellos fueron arrestados con posterioridad.

Todos los inmigrantes de la patera de Calp era varones de origen argelino, excepto uno que procedía de Marruecos. Pagaron el equivalente a unos 4.500 euros por realizar la travesía desde Argelia hasta Alicante y entre los 18 migrantes rescatados por Salvamento Marítimo en Calp había cuatro menores de edad. Tras ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el puerto de Alicante fueron atendidos inicialmente por personal de Cruz Roja. Dos de ellos precisaron asistencia sanitaria por quemaduras y uno fue incluso trasladado a un centro hospitalario por dichas lesiones.

El presunto patrón de la patera es un varón argelino de 36 años que fue apresado por agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de Alicante. Este migrante pasó a disposición judicial el pasado viernes en Alicante y el juzgado de guardia acordó su ingreso en prisión por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, así como por una reclamación de un juzgado de Murcia que le buscaba desde el pasado noviembre como autor de un robo. Los investigadores de la UCRIF aportaron el testimonio de uno de los migrantes de la patera, que declaró en calidad de testigo protegido e identificó al responsable de pilotar la lancha desde Argelia.

Fuentes cercanas a la investigación policial han explicado a este diario que probablemente el detenido como patrón, que estaba reclamado por un juzgado de Murcia por robo, compaginaba su actividad ilegal con una red de inmigración entre Argelia y España con la comisión de delitos durante su estancia en la península. Asimismo, este detenido cuenta con reseñas policiales con múltiples identidades y Alemania y Bélgica habían prohibido su entrada en el espacio Schengen, una zona de libre circulación que abarca 29 países europeos.

Al identificar a los 18 ocupantes de la patera, la Policía descubrió también gracias a las huellas dactilares que un joven argelino de 20 años tenía en vigor una requisitoria de detención y personación de un juzgado de Bilbao. Asimismo, otro migrante tenía una detención anterior en Ceuta por paso clandestino al territorio español.

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La patera en la que viajaban los 18 migrantes era una lancha neumática de siete metros de eslora y con un motor de 200 cv, por lo que la travesía, la pudieron realizar en poco más de doce horas, a diferencia de otras embarcaciones aún más precarias. Según los datos recabados por la Policía, salieron pasada la medianoche del día 9 desde Tipasa y 16 horas más tarde fueron localizados y auxiliados por Salvamento Marítimo en Calp.