Tres mujeres heridas al arrollar una moto a dos personas en una parada de bus en Alicante
Investigan si un taxi ha golpeado a la motocicleta antes del atropello en Reyes Católicos y se ha dado a la fuga
Tres mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido al arrollar una moto a dos personas en una parada de bus de la calle Reyes Católicos de Alicante. La Policía Local de Alicante está investigando si un taxi, que al parecer ha sido localizado por la Policía Nacional, ha golpeado a la moto antes del siniestro y se ha dado a la fuga sin detenerse en el lugar, tal como señala algún testigo. No obstante, hay otros testimonios que sostienen que el vehículo de transporte público no ha colisionado previamente con la moto.
Al lugar han acudido una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico y tras la asistencia a las mujeres heridas, una no ha requerido ser evacuada al presentar solo lesiones leves, mientras que su madre, de 54 años, ha sido trasladada en estado grave al Hospital General Doctor Balmis de Alicante. La tercera herida es una joven que conducía la moto y ha sido evacuada al Hospital de Sant Joan d'Alacant con alguna fractura.
En una parada de bus
El accidente se ha producido sobre las dos de la tarde en el carril de bus y taxi de la calle Reyes Católicos. Fuentes cercanas al caso han señalado que una motocicleta tipo scooter ha invadido una parada de autobús arrollando a una mujer bielorrusa de 54 años que se encontraba con su hija. Tanto la madre como la conductora de la moto han quedado heridas en la acera, mientras que la hija solo presentaba lesiones leves.
En el lugar del siniestro se han personado en primer lugar efectivos de la Policía Nacional, a los que se han sumado posteriormente agentes de la Policía Local, cuerpo encargado de instruir el atestado por el accidente.
Asimismo, ha acudido una ambulancia del SAMU y otra de SVB, cuyos efectivos sanitarios han realizado la asistencia a las mujeres heridas sobre la acera de la calle antes de proceder a su traslado a centros hospitalarios.
De acuerdo a los datos recabados en el lugar del accidente, se baraja la posibilidad de que un taxi haya golpeado previamente a la moto y esta haya perdido el control colisionando contra las personas que estaban en la parada de bus. No obstante, la Policía Local tratará de confirmar este extremo con las cámaras de Tráfico o con otros medios que permitan aclarar las circunstancias del siniestro.
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