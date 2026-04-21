Dos detenidos en Alicante y Madrid por robar a personas mayores tras distraerlas en cajeros automáticos

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Madrid a dos varones de 39 y 44 años acusados de robar dinero a personas mayores a las que abordaban en cajeros automáticos con la excusa de ofrecerles ayuda con las operaciones bancarias. Lejos de ayudarles, los ladrones les cambiaban la tarjeta tras haberles visto teclear el número PIN y luego extraían dinero de sus cuentas. La Policía les imputa cinco delitos de estafa, pero no se descarta su implicación en otros hechos.

La investigación se inició tras un suceso ocurrido en las inmediaciones de una sucursal bancaria de Alicante, donde un policía nacional que estaba fuera de servicio observó a una mujer que discutía con un varón que presuntamente había intentado robarle. Cuando el agente se aproximó hasta ellos, dicho varón comenzó a correr tratando de huir del lugar, siendo rápidamente interceptado por otra patrulla que se encontraba en las inmediaciones.

Una vez retenido, en el cacheo realizado, los agentes le localizaron hasta diez tarjetas bancarias de diferentes titulares. Asimismo, la mujer manifestó a los agentes que se encontraba realizando una operación en un cajero cuando el citado varón se aproximó con el pretexto de ayudarla y tras observar su código pin le extrajo la tarjeta e intentó arrebatársela a lo que la mujer al percatarse de dicha acción consiguió quitársela antes de que huyera del lugar.

Entramado delictivo

Ante los indicios delictivos, se llevó a cabo la detención de esta persona por su participación en un presunto delito de estafa y se puso en marcha una investigación que desveló un entramado delictivo itinerante dedicado a cometer estafas en varias provincias a personas de avanzada edad en cajeros automáticos utilizando una variedad del método de la “siembra”, un sistema que consiste en tirar al suelo un billete o unas llaves para distraer a la persona que está en el cajero y aprovechar el momento para quitarle la tarjeta o cualquier efecto de valor.

La Policía realizó gestiones con las tarjetas intervenidas y comprobó que muchas de ellas habían sido sustraídas a terceras personas en cajeros automáticos y posteriormente habían sido víctimas de operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias.

Las personas afectadas coincidían en señalar en sus denuncias que, mientras estaban operando en el cajero con sus tarjetas, se les acercaba un varón ofreciéndoles ayuda y posteriormente, tras observar el número PIN de la tarjeta, se apoderaba de la misma sin que la víctima se diera cuenta, cambiándosela por otra tarjeta que a su vez pertenecía a una víctima anterior.

Una vez que lograba obtener el PIN de la tarjeta y con esta ya en su poder, el autor procedía a realizar extracciones de dinero en distintos cajeros automáticos. Era en ese momento cuando las víctimas comenzaban a detectar movimientos no autorizados en sus cuentas y descubrían que habían sido víctimas de una estafa.

Continuando con las pesquisas, los agentes consiguieron dar con la identidad de otro varón que tenía participación directa con los hechos investigados ya que actuaba de manera conjunta con el detenido y era el encargado de transportarlo a bordo de su vehículo hasta el lugar de los hechos, permaneciendo en el mismo en espera de su regreso para abandonar rápidamente el lugar. Tras diversas gestiones, fue localizado y detenido en Madrid.

Con estas detenciones, los investigadores, han logrado esclarecer hasta el momento cinco delitos de estafa cometidos en cajeros automáticos de Alicante, Hellín (Albacete) y en los municipios madrileños de Aranjuez, Torrejón de la Calzada y el distrito de Vicálvaro.