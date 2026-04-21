Golpes y disparos en un robo a una joyería de Alicante frustrado por la Policía tras el aviso de vecinos

Madrugada con sobresalto por los golpes de maza y disparos al aire en pleno centro de Alicante durante un robo de película a una joyería protagonizado por al menos siete encapuchados. El asalto pudo ser frustrado por la Policía Nacional tras recibir llamadas de vecinos. Los delincuentes lograron huir en dos vehículos tras la llegada de dos policías, que llegaron incluso a realizar disparos intimidatorios al aire para que se detuvieran, aunque hicieron caso omiso.

Un responsable del local ha señalado este martes por la mañana a este diario que desconocía aún si los asaltantes llegaron a sustraer alguna joya del escaparate tras romper a mazazos el cristal de seguridad. «La Policía llegó muy rápido», ha indicado la víctima.

Los hechos sucedieron sobre las dos de la pasada madrugada en un establecimiento dedicado a la compraventa de joyas, oro, relojes de alta gama y antigüedades. El local está situado en la calle Susana Llaneras de Alicante, frente al antiguo restaurante Jumillano de Alicante y a solo unos 300 metros de la Comisaría de Distrito Centro.

Limpieza de cristales en el escaparate del comercio asaltado en Alicante. / PILAR CORTES

Los delincuentes, entre siete y ocho encapuchados de acuerdo a los datos aportados por vecinos y por las víctimas del robo, actuaron de forma organizada. Así colocaron al principio de la calle un cartel de obras para evitar el acceso de vehículos durante el robo y poder trabajar sin molestias. Uno de los coches se situó en mitad de la calle frente a la joyería y el otro se colocó en la esquina con la avenida Alfonso el Sabio.

Los asaltantes portaban una pinza hidráulica, de las que suelen usar los bomberos, y la usaron para levantar unos centímetros la persiana de seguridad. A continuación, según un responsable del comercio, «entre varias personas subieron la persiana y al no poder abrir la puerta comenzaron a golpear y a romper el cristal del escaparate con mazas e incluso extintores».

Llamadas de ciudadanos a la Policía

Los golpes despertaron a muchos vecinos y la Policía Nacional no tardó en recibir llamadas de ciudadanos alertando de lo que estaba ocurriendo. Los primeros efectivos en llegar fueron dos policías que acudieron corriendo desde la Comisaría Centro.

Local donde ocurrió el robo frustrado, con el escaparate tapado con una lona negra.. / PILAR CORTES

Un vecino que presenció la escena desde su casa ha explicado a este diario que los ladrones seguían a lo suyo incluso cuando aparecieron los agentes. No obstante, conforme se acercaban y les decían «¡alto, Policía!» uno que parecía el cabecilla dio instrucciones al resto de implicados para huir.

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Los policías llegaron a disparar al aire, pero los asaltantes siguieron con su plan de huida y lograron desaparecer con los dos coches, que presumiblemente serán robados. La Policía Judicial trata ahora de identificar a los ladrones, que podrían formar parte de una banda itinerante asentada fuera de Alicante.