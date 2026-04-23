Herida una menor al invadir un coche una acera en una rotonda del PAU 2 en Alicante

Una menor de 14 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en Alicante al invadir un coche una acera y golpear a la víctima, que estaba sentada en un banco, según informan fuentes cercanas al caso.

El accidente ha ocurrido sobre las tres y media de la tarde de este jueves en una rotonda del PAU 2. Por causas que investiga la Policía Local de Alicante, un coche ha invadido una acera y se ha llevado por delante un banco y a una menor que estaba sentada en ese momento.

Estado en que ha quedado el banco. / INFORMACIÓN

La menor ha recibido un fuerte golpe, aunque según una primera valoración su estado no era grave. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

Tras recibir los primeros auxilios sanitarios en el lugar del atropello, la menor ha sido evacuada en la ambulancia de SVB al Hospital de Sant Joan d'Alacant.