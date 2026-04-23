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Herida una menor al invadir un coche una acera en una rotonda del PAU 2 en Alicante

La víctima del atropello se encontraba sentada en un banco y ha sido evacuada en una ambulancia el Hospital de Sant Joan d'Alacant

Imagen del accidente ocurrido en el PAU 2 en Alicante.

Imagen del accidente ocurrido en el PAU 2 en Alicante. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

Una menor de 14 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido en Alicante al invadir un coche una acera y golpear a la víctima, que estaba sentada en un banco, según informan fuentes cercanas al caso.

El accidente ha ocurrido sobre las tres y media de la tarde de este jueves en una rotonda del PAU 2. Por causas que investiga la Policía Local de Alicante, un coche ha invadido una acera y se ha llevado por delante un banco y a una menor que estaba sentada en ese momento.

Estado en que ha quedado el banco.

Estado en que ha quedado el banco. / INFORMACIÓN

La menor ha recibido un fuerte golpe, aunque según una primera valoración su estado no era grave. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).

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Tras recibir los primeros auxilios sanitarios en el lugar del atropello, la menor ha sido evacuada en la ambulancia de SVB al Hospital de Sant Joan d'Alacant.

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