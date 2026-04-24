Arrestan a un abogado en una redada en un club cannábico de San Vicente por intentar sobornar a la Guardia Civil: "¡Coge lo que quieras!"

"¡Coge lo que quieras!". Así intentó sobornar presuntamente un abogado a un agente mientras le mostraba dinero durante una operación de la Guardia Civil para desmantelar en San Vicente del Raspeig un punto de venta de drogas que operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica formada por un grupo de amigos. El agente hizo caso omiso a las indicaciones del letrado para que hiciese la vista gorda y la Guardia Civil culminó la redada con la detención de seis jóvenes de entre 19 y 28 años, entre ellos el abogado, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Unos días más tarde fue imputada una séptima persona por el tráfico de drogas.

Los implicados han sido acusados delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que al letrado arrestado, al parecer representante legal de los responsables del club, también le imputaron un delito de cohecho. La asociación cannábica funcionaba en realidad como un centro de distribución de marihuana y hachís al menudeo, según la investigación de la Guardia Civil.

Los seis detenidos, todos varones y de entre 19 y 28 años, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig en funciones de guardia, que decretó la puesta en libertad de todos ellos tras ser asistidos por la abogada Esther C. Sánchez y el abogado Abraham Berenguer, del estudio jurídico Brotsanbert.

La operación se desarrolló el pasado 8 de abril, después de una investigación iniciada el año pasado a raíz de numerosas quejas vecinales en San Vicente del Raspeig. Los residentes habían alertado de la elevada afluencia de personas al local y de los fuertes olores derivados del consumo de marihuana, perceptibles tanto dentro como fuera del establecimiento.

Material incautado en el club cannábico. / INFORMACIÓN

El local estaba situado en una calle comercial muy transitada de San Vicente del Raspeig, así como cerca de un parque infantil frecuentado por menores y rodeado de viviendas. Las primeras pesquisas permitieron identificar a los responsables de la asociación, tres amigos a quienes constaban antecedentes o hechos relacionados con la tenencia y el consumo de drogas en la vía pública.

Durante las vigilancias, los agentes detectaron además la presencia de dos trabajadores que, según la Guardia Civil, realizaban transacciones rápidas compatibles con la venta de droga, algunas de ellas incluso en el exterior del establecimiento. El flujo constante de personas que accedían al local durante breves periodos de tiempo reforzó la sospecha de que el club funcionaba como un punto de venta encubierto bajo una apariencia legal.

Indicios

Ante los indicios reunidos y el previsible aumento de actividad con motivo de las fiestas patronales, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro del local con apoyo de agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.

La sorpresa de la redada se la llevaron los agentes cuando de una de las personas que estaba en la asociación le mostró billetes que llevaba en el bolsillo a uno de los agentes que estaba en el registro y supuestamente le dijo que cogiese lo que quisiese, todo ello con la intención de que hiciese la vista gorda con él. Lógicamente no lo hizo, sino todo lo contrario, por lo que fue detenido como los otros cinco jóvenes por tráfico de drogas y además le imputaron un delito de cohecho.

En el registro se intervinieron 200 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, 50 mililitros de sirope de cannabis, 35 cigarrillos con marihuana, 3.000 euros en efectivo, una bicicleta de alta gama y documentación con anotaciones relativas a pesos y variedades de droga. Los agentes también localizaron útiles para el corte, manipulación, pesaje y envasado de sustancias estupefacientes.

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La Guardia Civil considera que la actividad real del establecimiento distaba de su supuesta finalidad como club privado sin ánimo de lucro. El local ha quedado precintado judicialmente. Además, los agentes intervinieron un animal exótico al carecer la asociación de la documentación necesaria para su posesión.