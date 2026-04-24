Dos detenidos por distribuir en Alicante y Murcia una de las mejores falsificaciones de billetes de 200 € de Europa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer acusados de formar parte de un entramado criminal dedicado a la distribución e introducción de billetes falsos de 200 euros en el circuito financiero. Los billetes fueron usados para realizar compras en una veintena de establecimientos comerciales de las provincias de Alicante y Murcia, donde la pareja fue arrestada y se inició la investigación por una compra de alimentación. Los billetes que han sido considerados por la Brigada de Investigación del Banco de España como una de las mejores falsificaciones realizadas en la Unión Europea.

La compleja investigación, desarrollada de forma conjunta entre el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, se inició el pasado mes de octubre, cuando se tuvo conocimiento que un establecimiento de alimentación de la ciudad de Murcia, había recibido tres billetes falsos de 200 euros en tres compras de productos realizadas en un breve espacio temporal.

La Policía arresta a uno de los implicados en un domicilio. / INFORMACIÓN

El trabajo exhaustivo de los investigadores permitió obtener la información de que dos vecinos de Murcia serían miembros de una organización criminal compuesta por integrantes de un mismo clan familiar, quienes de forma coordinada actuaban en diversos establecimientos de alimentación, desde grandes superficies a pequeños comercios, presentándose acompañados de menores de edad para disimular su acción delictiva.

La investigación policial ha permitido averiguar que al menos 19 establecimientos de Murcia, Alicante, Alcantarilla, Cartagena, Orihuela y Crevillent, muchos de ellos seleccionados por los investigados por carecer de máquinas para la comprobación de la autenticidad de los billetes, fueron objeto de la introducción de billetes falsos de 200 euros.

Los agentes de la Policía Nacional pudieron observar durante sus pesquisas cómo los investigados ostentaban un alto nivel de vida a pesar de carecer de ingresos económicos relevantes, adoptando medidas de seguridad y vigilancia en sus desplazamientos, y utilizando vehículos de alta gama o vehículos de alquiler para poder dificultar la labor policial.

El registro de la vivienda de los investigados, realizado con el apoyo de Guía Caninos y canes especializados en la detección de dinero, permitió obtener nuevos indicios en la comisión de los delitos, interviniéndose una cantidad de dinero que estaba oculta y que fue localizada gracias al trabajo de los canes, así como numerosos efectos que habrían sido adquiridos de forma ilícita, interviniéndose joyas, móviles de altas prestaciones, productos tecnológicos y electrónicos de alto valor, y el vehículo utilizado para sus desplazamientos durante la distribución de la moneda falsa.

Los dos detenidos fueron imputados por delitos de falsificación de moneda, en su modalidad de distribución, y pertenencia a organización criminal, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

Billetes de alta peligrosidad

Los billetes, tras el análisis técnico realizado por especialistas de la Brigada de Investigación del Banco de España de la Policía Nacional, han sido considerados de especial peligrosidad al ser una de las mejores falsificaciones de billetes de euro existentes en la actualidad en la Unión Europea, con medidas técnicas sofisticadas de elaboración, haciéndolos prácticamente indetectables.

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La Policía Nacional recuerda que si algún ciudadano detecta un billete que pudiera ser falso, debe entregarlo en una comisaría, una entidad bancaria o en el Banco de España, emitiéndose un justificante de entrega y remitiéndose para su estudio al Centro Nacional de Análisis del Banco de España. En caso de ser un billete legítimo, será devuelto a su poseedor.