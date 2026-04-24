Tres apresados por dos apuñalamientos en menos de media hora en Alicante

Hoy no es viernes 13, pero en la Zona Norte de Alicante todo es posible. Dos personas han resultado heridas en sendos apuñalamientos ocurridos en menos de media hora en los barrios de Colonia Requena y Virgen del Remedio. Los tres presuntos autores de ambos apuñalamientos han sido arrestados en pocos minutos por agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Alicante. Los dos heridos, uno de ellos más grave, han sido trasladados a los hospitales de Alicante y Sant Joan d’Alacant.

La primera de las agresiones con arma blanca ha ocurrido sobre las dos y media de la tarde un domicilio de la calle del Travertino, en el barrio de Colonia Requena. El 112 de Emergencias ha sido alertado de un grave altercado ocurrido en un domicilio con el resultado de una persona herida de gravedad.

Agentes de la Policía Local han sido los primeros en llegar al domicilio y allí se encontraba malherida la víctima. El herido es un ciudadano ucraniano de 32 años que al parecer ha mantenido una discusión con un hombre ruso de 54 años. Este último le ha asestado tres puñaladas en el abdomen, tórax y un brazo y se ha dado a la fuga, dejando en el domicilio el cuchillo usado en la agresión.

Los servicios sanitarios han acudido al domicilio y han realizado una primera asistencia a la víctima con el fin de estabilizarla y proceder a su traslado a un centro hospitalario. El herido ha sido trasladado finalmente al Hospital General de Sant Joan d’Alacant, donde ha ingresado en la UCI en estado grave.

Mientras se realizaba la asistencia sanitaria, las patrullas de la Policía Local, a las que se sumaron agentes de la Policía Nacional, se han desplegado en la zona en busca del agresor. Unos minutos más tarde, el sospechoso ha sido localizado en una zona próxima por agentes del Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) de la Policía Local.

Tras el arresto, el detenido ha sido trasladado a la Comisaría Provincial, donde la Policía Nacional instruye las diligencias por tentativa de homicidio y una vez concluyan pondrá a disposición judicial al arrestado.

Segundo apuñalamiento

En plena intervención por este primer suceso, sobre las 14:50 se ha recibido otro aviso por una agresión con arma blanca de dos o tres personas a un joven de 24 años en la plaza de Argel, en el barrio Virgen del Remedio. Desde la sala del 091, la Policía Nacional ha movilizado a varias patrullas de servicio. Los agentes desplazados al lugar han comprobado que la víctima había recibido una puñalada profunda en el glúteo derecho y se la han taponado hasta la llegada de los servicios sanitarios. El herido ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante y en un principio no se teme por su vida, según fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional ha esclarecido en pocos minutos este apuñalamiento y ha detenido a dos jóvenes de 18 y 21 años por su presunta participación en la agresión. En este suceso todos los implicados son de nacionalidad española y se habría originado por una discusión entre agresores y víctima. Hay un tercer implicado que es un menor que ha sido identificado por la Policía y tras no localizarlo en su domicilio se está a la espera de que se persone voluntariamente en dependencias policiales.

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La Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante está instruyendo las diligencias de ambos casos con el fin poner a disposición del juzgado de guardia a los tres arrestados.