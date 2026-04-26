La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel a un asesor por imitar una firma y quedarse con 1,7 millones

La Fiscalía de Alicante pide siete años y medio de cárcel para un asesor fiscal acusado de quedarse con más de 1,7 millones de euros de una empresa a la que prestaba servicios. El caso llegará este lunes a la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, donde el acusado será juzgado por presuntos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

La acusación sostiene que el hombre, que ejercía como asesor fiscal, contable y laboral de la empresa, se hizo cargo de la gestión de la mercantil después del fallecimiento de su propietario. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juicio comenzará a las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe al día siguiente.

El caso arranca en 2015, cuando el dueño de la empresa falleció. A partir de ese momento, el acusado asumió el control de la gestión ante el desconocimiento de la viuda sobre el funcionamiento interno de la mercantil. Esa relación de confianza es una de las claves del procedimiento.

Una gestión bajo sospecha

La Fiscalía mantiene que el asesor se habría aprovechado de esa situación durante varios años. Según su acusación, entre 2015 y 2020 utilizó dinero de la empresa mediante cargos de recibos, traspasos y otras operaciones económicas. El ministerio público considera que esas actuaciones le permitieron apropiarse de una cantidad superior a 1.700.000 euros.

Uno de los puntos más relevantes del caso es la presunta imitación de la firma del empresario fallecido. La acusación sostiene que el asesor habría utilizado esa firma para confeccionar pagarés por distintos importes, lo que habría facilitado movimientos de dinero vinculados a la mercantil.

Qué es la apropiación indebida

La apropiación indebida se produce cuando una persona recibe o gestiona bienes o dinero de forma legítima, pero después los utiliza como si fueran propios. La falsedad en documento mercantil, por su parte, afecta a documentos usados en operaciones comerciales o empresariales, como pagarés, facturas o contratos.

En este caso, la acusación pública entiende que ambas conductas se habrían mantenido durante años y que el acusado actuó desde una posición de especial confianza dentro de la empresa. No era un desconocido para la mercantil ni para la familia del empresario, sino una persona que ya tenía responsabilidades de asesoramiento y gestión.

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La Fiscalía pide para el acusado siete años y medio de prisión, aunque la decisión final corresponderá al tribunal una vez celebrada la vista oral. Hasta que exista sentencia, el procesado mantiene la presunción de inocencia.