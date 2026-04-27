Detenida por realizar tratamientos médicos sin titulación en Santa Pola y poner en riesgo la salud de pacientes

La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a dos mujeres acusadas de participar en una presunta actividad de intrusismo profesional vinculada a tratamientos médicos realizados sin titulación homologada en España. Según ha informado el Instituto Armado, las arrestadas habrían suministrado medicamentos mediante recetas falsificadas y practicado tratamientos invasivos que pudieron poner en riesgo la salud de al menos cinco pacientes en Santa Pola. Una de las mujeres detenidas actuaba como falsa médica, mientras que la otra arrestada se encargaba de falsificar recetas para obtener medicamentos en farmacias, según la investigación,

La investigación, desarrollada bajo el nombre de operación “Ribosoma”, comenzó a principios del mes de marzo tras la denuncia presentada por la responsable de una clínica de Santa Pola. La denunciante alertó de que una mujer que acudía al centro en calidad de observadora podría estar realizando funciones propias de una médica sin contar con la cualificación necesaria. Además, se había detectado la falta de dinero en las recaudaciones de la clínica.

Asistencia en domicilios

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que la principal investigada atendía a pacientes tanto en sus propios domicilios como en el suyo. Allí, presuntamente, administraba sustancias de tipo psicotrópico y otros compuestos por vía intravenosa, además de ofrecer tratamientos antiedad, todo ello sin supervisión facultativa ni garantías sanitarias.

Dos agentes de la guardia civil recibiendo un informe médico. / INFORMACIÓN

Durante la investigación, los agentes identificaron a una segunda mujer que, según la Guardia Civil, colaboraba activamente en la actividad delictiva. Su papel habría consistido en elaborar recetas médicas falsificadas para facilitar la adquisición de medicamentos en farmacias. Los investigadores también constataron que parte de los fármacos se obtenían mediante envíos procedentes del extranjero, al margen de los canales legales.

A la principal investigada se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto. A la segunda detenida se le atribuye un delito de falsedad documental. Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado a cinco personas que habrían recibido tratamientos de la falsa doctora, aunque no se descarta que puedan existir más afectados.

Tras su detención, ambas mujeres fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche. Posteriormente quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.

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La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a cualquier persona que haya podido ser tratada por estas mujeres para que contacte con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los posibles afectados pueden acudir a cualquier cuartel de la Guardia Civil o llamar al teléfono 062, con el objetivo de recibir asesoramiento y evitar posibles riesgos para su salud.