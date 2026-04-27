Tres apresados en Santa Pola por hurtos con el método de "la siembra": uno acumula más de 100 detenciones

La Policía Nacional ha desarticulado en Santa Pola un grupo criminal itinerante dedicado a la comisión de delitos de hurtos mediante la técnica conocida como “la siembra”, en los que sustraían importantes cantidades de dinero a víctimas de avanzada edad, además de utilizar posteriormente las tarjetas bancarias sustraídas para realizar extracciones de dinero en cajeros automáticos que llegaron a superar en alguno de los casos, los tres mil euros de dinero en efectivo. En la operación fueron apresadas tres personas, una de ellas con más de cien antecedentes, cuando iban a cometer un nuevo delito en un supermercado de Santa Pola.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre en Cartagena (Murcia), donde se detectaron varios hechos delictivos de similares características. Los autores, utilizando técnicas de distracción con personas mayores, lograban apoderarse del dinero y de sus carteras mediante un rápido y eficaz hurto al descuido.

Grupo itinerante

El grupo criminal itinerante, que actuaba de forma organizada y coordinada por las provincias de Murcia, Alicante, Málaga y Granada, seleccionaba a sus víctimas en el momento en el que iban a realizar un reintegro en el cajero de su entidad bancaria o una compra en un establecimiento comercial, momento en el que uno de los integrantes disimulaba la caída de un objeto o pedía ayuda con cualquier excusa para lograr distraer a la persona de avanzada edad, momento en el que entraba en juego otro de los implicados para apoderarse al descuido de carteras y tarjetas bancarias.

Simultáneamente, capturaban el PIN de seguridad observando el momento exacto en el que era tecleado por la víctima, logrando posteriormente efectuar pequeñas y múltiples extracciones de dinero para no superar el límite establecido, o incluso accediendo a las aplicaciones bancarias para efectuar operaciones fraudulentas. En ocasiones, los reintegros llegaron a superar los tres mil euros.

La investigación permitió localizar a los investigados en el interior de un supermercado de Santa Pola, cuando se disponían a cometer un nuevo hecho delictivo, procediendo a la inmediata detención de tres varones a los que se les imputaron numerosos delitos de hurto y estafa. A uno de los implicados le constaban más de cien detenciones anteriores por hechos similares y tras pasar a disposición judicial se decretó el inmediato ingreso en prisión provisional de todos los arrestados.

Consejos policiales

Ante este tipo de delitos, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones, especialmente en lugares públicos y concurridos:

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