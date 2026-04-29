Al banquillo por violar de forma continuada a la hija menor de edad de unos amigos durante un verano en la Marina Baixa

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a un hombre acusado de violar en al menos cuatro ocasiones a la hija de unos amigos cuando esta contaba con trece años durante el verano de 2018 en la comarca de la Marina Baixa. El hombre se enfrenta a una petición de penas que suman sesenta años de prisión por cuatro delitos de agresión sexual a menor de edad. El juicio ha comenzado este miércoles en la Sección Tercera y está previsto que continúe el jueves, donde quedaría visto para sentencia.

El procesado ha negado los hechos, atribuyendo la denuncia a una venganza del padre de la menor, que se habría enemistado con él. La familia de la víctima está personada en esta causa como acusación particular a través del abogado Alejandro Dapena. El letrado de la acusación consideró poco verosímiles las explicaciones del acusado. "Por muy mal que se llevaran, nadie usaría a su propia hija de trece años para tratar de perjudicarle", señaló Dapena que incidió en el hecho de que la menor llegó a sufrir secuelas psicológicas como consecuencia de estos hechos.

Los hechos habrían ocurrido en distintos días del verano de 2018. La Fiscalía y la acusación particular consideran que el procesado se aprovechó de la relación de amistad y confianza que le unía a la familia de la víctima para cometer los hechos. Según su testimonio, la primera de las presuntas agresiones se habría producido en julio cuando el acusado y la víctima se adentraron en alta mar con una moto acuática. Una vez allí, este habría detenido la moto y la habría obligado a practicarle una felación mientras la agarraba con fuerza de la cabeza. Sin mediar palabra, volvieron al puerto y regresaron en coche al domicilio de la menor, sito en el término de La Nucia.

La segunda de las agresiones se habría producido un mes después, en agosto, en la vivienda de la joven, donde el acusado se habría aprovechado que sabía que ella estaba sola para presentarse allí con la excusa de darle un regalo de cumpleaños. Ya en la casa, subió a la habitación para encerrarse con ella en el dormitorio, donde la obligó a hacerle otra felación. Del mismo modo, a lo largo del mes de septiembre se habrían producido otros dos hechos similares mientras el acusado y la menor iban en coche.

La joven sostiene que el procesado en varias ocasiones le manifestó que si contaba lo ocurrido iba a tener consecuencias y que le podría pasar algo malo. Un temor y una angustia que provocó que no contara nada a sus padres hasta un año después. Finalmente, el procesado entró en prisión por estos hechos el 13 de julio de 2019 por orden de un juzgado de Benidorm, donde permaneció hasta el 26 de julio. La víctima ratificó durante la vista todos estos episodios, aunque no ha sido capaz de dar fechas dado el tiempo transcurrido.

A lo largo de la segunda jornada del juicio para este jueves, está previsto las declaraciones de los peritos y los informes de conclusiones de las partes. La Fiscalía reclama además de la condena de prisión una indemnización de 40.000 euros.

Sentencia en Alcoy

Por otro lado, la Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre a dos años de prisión por agredir sexualmente a una mujer de 37 años que tiene reconocida una discapacidad intelectual del 65 %, a la que ofrecía dinero o una merienda a cambio de que le acompañase a su domicilio en Alcoy, según informa Efe.

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que, una vez que la mujer acudía a su casa, el procesado, de 63 años, le pedía que se desnudase, a lo que ella accedía para causarle agrado y evitar contrariarlo; después, el acusado la agredía sexualmente, frotando sus órganos sexuales contra su cuerpo, sin que haya quedado acreditado que hubiese un acceso carnal en esa agresión.

Los hechos se produjeron en repetidas ocasiones entre julio de 2019 y febrero de 2020. El procesado se valió de la relación de confianza que la mujer tenía con él, puesto que se conocían por ser miembros de una misma cofradía y coincidir en los ensayos para tocar un instrumento.

El encausado negó la agresión sexual durante el juicio, celebrado el pasado 25 de marzo. Entonces, explicó que invitó a la mujer a subir a su casa por "lástima", puesto que la vio en una parada del autobús cobijándose en un día de lluvia, y también señaló que la conocía al ser miembro de la misma cofradía y que sabía que padecía una discapacidad. No obstante, el tribunal ha rechazado la versión del encausado y ha conferido credibilidad al relato de la mujer, al considerar que había sido persistente en su incriminación desde que se interpuso la denuncia.

Así, la sentencia considera al acusado autor de un delito continuado de agresión sexual por el que le impone la pena de dos años de prisión. Además, acuerda una orden de alejamiento a una distancia inferior de 300 metros durante cinco años, así como otros cinco años de libertad vigilada. Por último, se establece que deberá indemnizar a la víctima en 7.000 euros por los daños morales. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).