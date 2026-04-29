Cinco detenidos en Calp por robos violentos de relojes de lujo en Benidorm, Madrid y Puerto Banús

La Policía Nacional ha detenido en Calp a cinco hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en el robo de relojes de alta gama, tras una investigación que ha conectado varios asaltos cometidos en Madrid, Puerto Banús y Benidorm, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante. Los arrestados fueron localizados en apartamentos turísticos de Calp, donde finalmente se practicaron las detenciones. Todos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

La investigación se inició el pasado 17 de abril, tras el robo con violencia de un reloj de lujo valorado en 500.000 euros a las puertas de un hotel del distrito madrileño de Retiro. A partir de ese momento, los agentes detectaron otros hechos de características similares: un asalto en un hotel de Puerto Banús el 19 de abril, otro en plena vía pública de Benidorm el día 22 y un hurto cometido en diciembre de 2025 en el distrito Centro de Madrid.

El análisis conjunto de estos sucesos permitió a los investigadores establecer un patrón común y centrar las pesquisas en un mismo grupo de sospechosos. La colaboración entre las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Alicante, junto con agentes de la comisaría de Madrid-Centro, resultó clave para avanzar en la operación.

Detenciones

Las gestiones policiales llevaron a ubicar a los investigados en unos apartamentos de Calp, donde se desplegó un dispositivo que culminó con su localización, identificación y detención el pasado 22 de abril.

Durante el registro practicado a los arrestados, los agentes intervinieron dos relojes de alta gama y otro de imitación, todos ellos sustraídos. Uno de los relojes recuperados ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.

A los detenidos se les atribuyen tres delitos de robo con violencia e intimidación y uno de hurto. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión de los cinco implicados.

La investigación continúa abierta para determinar si el grupo pudiera estar relacionado con otros hechos similares cometidos en distintos puntos del país.