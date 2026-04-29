Cinco detenidos en Calp por robos violentos de relojes de lujo en Benidorm, Madrid y Puerto Banús
La investigación, iniciada tras un robo de un reloj de 500.000 euros en Madrid, ha permitido conectar varios asaltos y apresar a los presuntos autores
La Policía Nacional ha detenido en Calp a cinco hombres como presuntos integrantes de un grupo criminal especializado en el robo de relojes de alta gama, tras una investigación que ha conectado varios asaltos cometidos en Madrid, Puerto Banús y Benidorm, ha informado la Comisaría Provincial de Alicante. Los arrestados fueron localizados en apartamentos turísticos de Calp, donde finalmente se practicaron las detenciones. Todos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.
La investigación se inició el pasado 17 de abril, tras el robo con violencia de un reloj de lujo valorado en 500.000 euros a las puertas de un hotel del distrito madrileño de Retiro. A partir de ese momento, los agentes detectaron otros hechos de características similares: un asalto en un hotel de Puerto Banús el 19 de abril, otro en plena vía pública de Benidorm el día 22 y un hurto cometido en diciembre de 2025 en el distrito Centro de Madrid.
El análisis conjunto de estos sucesos permitió a los investigadores establecer un patrón común y centrar las pesquisas en un mismo grupo de sospechosos. La colaboración entre las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Alicante, junto con agentes de la comisaría de Madrid-Centro, resultó clave para avanzar en la operación.
Detenciones
Las gestiones policiales llevaron a ubicar a los investigados en unos apartamentos de Calp, donde se desplegó un dispositivo que culminó con su localización, identificación y detención el pasado 22 de abril.
Durante el registro practicado a los arrestados, los agentes intervinieron dos relojes de alta gama y otro de imitación, todos ellos sustraídos. Uno de los relojes recuperados ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.
A los detenidos se les atribuyen tres delitos de robo con violencia e intimidación y uno de hurto. Tras ser puestos a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado el ingreso en prisión de los cinco implicados.
La investigación continúa abierta para determinar si el grupo pudiera estar relacionado con otros hechos similares cometidos en distintos puntos del país.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante
- El experimento de un youtuber sobre los combustibles low cost: “Algo no me cuadraba al repostar”
- El Ayuntamiento de Alicante suspende los expedientes a funcionarios por el caso de Les Naus a la espera de la Justicia
- Profesores de Alicante denuncian presiones de inspectores y de equipos directivos para adelantar las notas ante la amenaza de huelga
- Ayudas de hasta 21.400 euros para rehabilitar tu vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlas
- La Policía Nacional detiene a una alumna de un instituto de Alicante por venta de cocaína rosa a dos compañeras
- CCL cierra su planta de producción en Elche y deja en la calle a 47 trabajadores
- Cruces de Mayo en el barrio de Santa Cruz de Alicante: programa completo y mapa de cruces y calles