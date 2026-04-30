Detenido por romperle dos dientes a una mujer que le recriminó que orinara en la calle en Alicante

La Policía Local de Alicante detuvo recientemente a un hombre por agredir presuntamente a una mujer y romperle dos dientes de un codazo en la boca después de que la víctima le llamara la atención por orinar junto a un contenedor en Playa de San Juan. El agresor, que estaba ebrio, huyó junto a un amigo que le acompañaba, y ambos fueron arrestados tras huir en coche y ser interceptados en la A-70.

El agresor, defendido por la abogada Esperanza Marín, quedó en libertad provisional, mientras que la víctima, asistida por la abogada Natalia Ibarz, se ha personado para ejercer la acusación particular.

La agresión ocurrió sobre las 21:30 horas del pasado 17 de abril en la avenida Santander, cuando la víctima bajó la basura y llamó la atención a un hombre que estaba miccionando junto a un contenedor. El hombre comenzó a reírse de ella, mientras que el amigo que le acompañaba le grababa desde un coche.

Forcejeo

La mujer dice que se acercó para que dejara de grabar y el hombre que había estado orinando le agarró del brazo e iniciaron un forcejeo que acabó con ella en el suelo. Al levantarse recibió un codazo que le causó la fractura de dos piezas dentales y otras lesiones.

Tras la agresión, los dos hombres abandonaron el lugar en un BMW. Una patrulla de la Policía Local localizó el vehículo minutos después en la avenida Gastón Castelló y lo siguió hasta la A-70, donde fue interceptado a la altura de la Universidad de Alicante. Los agentes apreciaron signos de intoxicación etílica en ambos ocupantes.

El atestado policial recoge que uno de los detenidos fue puesto en libertad después de que la víctima identificara al otro varón como el presunto autor de la agresión. El segundo detenido quedó a disposición judicial por un presunto delito de lesiones y otro contra la seguridad vial, ya que, según la Policía Local, un vídeo aportado por un testigo lo situaría al volante antes de ser interceptado. En las pruebas de alcoholemia arrojó tasas de 0,65 y 0,63 miligramos por litro de aire espirado.

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La víctima fue trasladada al Hospital de Sant Joan para recibir asistencia médica por las fracturas dentales y otras lesiones sufridas.