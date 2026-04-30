Encuentran tres cadáveres, uno de ellos de un menor, en aguas de Alicante, El Campello y Tabarca

El litoral de Alicante está registrando desde este miércoles un goteo de cadáveres de personas que podrían ser migrantes que han sido víctimas de una nueva tragedia en las travesías en patera que organizan las mafias de inmigración ilegal desde Argelia. Este martes fue encontrado un cadáver en aguas de El Campello, mientras que este miércoles por la mañana han sido hallados los cuerpos de un menor flotando frente al Cabo de la Huerta en Alicante y de otra persona en aguas de la isla de Tabarca.

La Guardia Civil investiga estos hallazgos e inicialmente la hipótesis que se baraja es que se trata de migrantes que viajaban a bordo de alguna patera que ha naufragado o ha quedado a la deriva durante muchos días, como ocurrió recientemente en Cartagena. El pasado 20 de abril fue rescatada una patera a unas 25 millas de Cartagena con dos inmigrantes vivos y tres fallecidos a bordo.

Una buceadora en la zona del Cabo de la Huerta donde ha aparecido el cadáver de un menor. / Jose Navarro

Esta patera salió de Argelia con 18 personas y se dirigía inicialmente a Baleares. Además de las cinco personas que estaban en la embarcación, tres de ellas fallecidas, otras 13 estaban desaparecidas y se sospechaba que murieron en la travesía y fueron arrojadas al mar. De hecho, un crucero localizó cinco cadáveres a 140 millas de Cabo de Palos, por lo que aún faltarían los cuerpos de ocho personas más.

Por ello, una de las líneas de investigación tratará de aclarar si las personas halladas en aguas de Alicante y El Campello viajaban en esta patera rescatada en Cartagena o a otra embarcación precaria que no pudo llegar a la península.

Hallazgo en el Cabo de la Huerta

El hallazgo del cuerpo de un menor en aguas del Cabo de la Huerta en Alicante se ha producido poco después de las diez de la mañana. Una embarcación de recreo ha dado la voz de alarma al ver flotando el cadáver de un menor que llevaba puesto un chaleco salvavidas. Estaba cerca de Cala Palmera y al lugar han acudido efectivos de la Policía Local de Alicante, así como una patrulla de la Policía Nacional, aunque desde tierra no se podía recuperar el cuerpo.

Un vehículo de la Policía Local de Alicante, esta mañana en el Cabo de la Huerta. / Jose Navarro

Por ello, ha acudido a la zona una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante y ha procedido al rescate del cuerpo que ha sido trasladado al puerto alicantino, donde se ha avisado a la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizarle la autopsia.

Mientras se realizaba este servicio, desde la isla de Tabarca se alertaba del hallazgo de otro cadáver, al parecer de una mujer, y la patrullera de la Guardia Civil ha acudido a la zona para proceder a su rescate. Estos dos hallazgos se producen después de la aparición de un tercer cadáver ayer martes cerca de la piscifactoría de El Campello.