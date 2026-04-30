Jesús Tavira fue asesinado en Alicante con más de una docena de puñaladas, varias de ellas por la espalda

Jesús Tavira, el empresario de 63 años cuyo cadáver fue descubierto el pasado martes enterrado bajo hormigón a más de dos metros de profundidad en un antiguo aljibe de una casa en la partida alicantina de El Bacarot, recibió más de una docena de puñaladas por diferentes partes del cuerpo, varias de ellas por la espalda.

La autopsia realizada ayer en el Instituto de Medicina Legal de Alicante confirmó las múltiples heridas de arma blanca que se apreciaron tras recuperarse el cuerpo y descartó heridas de arma de fuego, según señalaron a este diario fuentes cercanas al caso.

La Policía Nacional informó ayer de una cuarta detención relacionada con este caso, en concreto la de un hombre que ha sido acusado de encubrimiento y daños por participar en el incendio del coche del empresario, que apareció calcinado en el barrio Virgen del Remedio unos días después de su desaparición y con los móviles de la víctima quemados en el interior.

La Brigada Provincial de Policía Científica concluyó ayer que las huellas del cadáver hallado en la casa de la pedanía de El Bacarot corresponden a Jesús Tavira, hallado 42 días después de su desaparición. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Deuda

La investigación policial de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) trata de aclarar si una deuda de varios miles de euros que tuvo Tavira con el empleado detenido que llegó a reclamarle más de 7.000 euros pudo ser el desencadenante del crimen, aunque este conflicto ya se habría solucionado. El trabajador llegó a iniciar un pleito judicial, pero al parecer lo paralizó posteriormente. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el conflicto el empleado reclamaba a su patrón el pago de horas extras y de días de vacaciones no disfrutados, unas cantidades que habrían sido de 7.700 euros.

Asimismo, fuentes vecinales indicaron a este diario que Tavira habría facilitado y pagado 4.000 euros por el alquiler durante dos años de la casa de El Bacarot donde vivía su empleado con su mujer e hijos y donde descubrieron el cuerpo. Estas fuentes explicaron que de esta manera se podría haber tratado de compensar la deuda anterior. Sin embargo, esto fue fuente de otro conflicto porque Tavira no trató directamente con el propietario de la vivienda, sino con su exmujer, lo que al parecer habría generado un nuevo problema.

Así quedó el coche de Jesús Tavira tras arder / INFORMACIÓN

En cualquier caso, el día de su desaparición Tavira debió acudir a dicha vivienda con algún engaño y una vez allí lo mataron a puñaladas. Sobre el otro varón argelino detenido no ha trascendido hasta ahora si mantenía algún conflicto con la víctima.

En un primer momento fueron detenidos un empleado de Jesús Tavira que trabajaba como mecánico en su negocio de vehículos, su mujer y otro varón con numerosos antecedentes, todos ellos de origen argelino. Estos tres arrestados han sido acusados de los delitos de asesinato, daños por el incendio del vehículo y robo con violencia, ya que en el momento de los hechos la víctima portaba diversos efectos de valor. Tras estas primeras detenciones, un cuarto varón fue detenido por encubrimiento y daños.

Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante / Alex Domínguez / Jose Navarro

Los arrestados tienen entre 35 y 45 años y permanecían ayer recluidos en los calabozos de la Comisaría Provincial de Alicante, donde los investigadores de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Policía Judicial instruyen las diligencias y seguían tomando más declaraciones. De hecho, a media mañana llegaron a las dependencias policiales agentes de la UDEV con otro varón de origen magrebí para tomarle declaración.

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La investigación realizada por la UDEV de Alicante tras la desaparición de Jesús Tavira el pasado 18 de marzo descartó desde el primer momento que se tratara de algo voluntario, por lo que comenzaron una minuciosa investigación. Tavira fue uno de los testigos clave en el juicio del «caso Sala» por el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del presidente de la CAM, pero esta muerte no guarda relación en un principio con dicho asunto, según fuentes de la investigación.