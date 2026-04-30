Tres de los cuatro detenidos por el crimen de Jesús Tavira, el empresario alicantino de 63 años hallado enterrado bajo hormigón en un antiguo aljibe de una vivienda de El Bacarot, han pasado a disposición judicial. El cuarto arrestado, vinculado al caso por su presunta participación en el incendio del coche de la víctima, se encuentra ya en prisión por otros hechos.

Estas novedades en el caso llegan después de que la autopsia confirmara que Tavira murió tras recibir más de una docena de puñaladas en distintas partes del cuerpo, varias de ellas por la espalda. El examen forense practicado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante descartó heridas de arma de fuego y confirmó las lesiones de arma blanca que ya se apreciaban cuando fue recuperado el cadáver.

Pasan a disposición judicial tres de los cuatro detenidos por el crimen de Jesús Tavira en Alicante / Jose Navarro

El cuerpo del empresario fue localizado el pasado martes, 42 días después de su desaparición, enterrado a más de dos metros de profundidad bajo una capa de hormigón en una casa de la partida alicantina de El Bacarot. La Brigada Provincial de Policía Científica confirmó posteriormente que las huellas del cadáver correspondían a Jesús Tavira.

Investigación abierta

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) tratan de reconstruir las circunstancias del crimen y aclarar el móvil. Una de las líneas de trabajo se centra en una deuda que el empresario habría mantenido con uno de los detenidos, empleado suyo en el negocio de vehículos.

Detenido un empleado de Jesús Tavira y otras dos personas por matar y enterrar al empresario en Alicante / Alex Domínguez / Jose Navarro

Según las fuentes consultadas, ese trabajador llegó a reclamarle más de 7.000 euros por horas extras y vacaciones no disfrutadas. El conflicto habría derivado incluso en un procedimiento judicial, aunque posteriormente se habría paralizado. Vecinos de la zona también apuntan a que Tavira habría pagado 4.000 euros por el alquiler durante dos años de la vivienda de El Bacarot donde residía su empleado junto a su mujer e hijos y donde finalmente apareció el cuerpo.

Esa operación, según las mismas fuentes, pudo plantearse como una forma de compensar la deuda previa, aunque habría generado otro conflicto porque Tavira no trató directamente con el propietario de la casa, sino con su exmujer.

Los detenidos

Los tres primeros detenidos son un empleado de Tavira, su mujer y otro hombre con numerosos antecedentes. Están acusados de asesinato, daños por el incendio del vehículo y robo con violencia, ya que la víctima llevaba efectos de valor en el momento de los hechos. El cuarto arrestado fue detenido después por encubrimiento y daños, en relación con el incendio del coche del empresario, que apareció calcinado en el barrio Virgen del Remedio con los teléfonos móviles de Tavira quemados en el interior.

La principal hipótesis policial es que el empresario fue atraído hasta la vivienda de El Bacarot mediante algún engaño y que allí fue asesinado a puñaladas. Después, su cadáver fue ocultado bajo hormigón en el antiguo aljibe.

Tavira desapareció el pasado 18 de marzo. Desde el primer momento, la investigación descartó que se tratara de una desaparición voluntaria. El empresario fue en su día uno de los testigos clave en el juicio del caso Sala, por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, aunque las fuentes de la investigación no relacionan este crimen con aquel procedimiento.