Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
El siniestro ha generado retenciones que alcanzan los dos kilómetros
Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este domingo a las 16:35 en la A-7, a la altura de Tibi, en el kilómetro 481 y en sentido Valencia, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a este diario.
El siniestro se ha producido como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario y en el que viajaban dos personas mayores, según ha apuntado el Consorcio Provincial de Bomberos.
El accidente ha obligado a cortar totalmente la vía en ese punto, provocando retenciones de alrededor de dos kilómetros, de acuerdo con la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), y la incidencia continúa afectando a la circulación en sentido Valencia. La DGT plantea un desvío obligatorio por la CV-827 y CV-815.
Para la atención del siniestro, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicantese ha movilizado seis dotaciones de los parques de Ibi y San Vicente, además del helicóptero medicalizado Alfa 9 en apoyo sanitario. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Alcoy y Elda.
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