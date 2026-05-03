Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El TiempoEscultura de DalíLa Calle es NuetraEmpadronados Les NausBelleas del Foc 2026Jesús Tavira
instagramlinkedin

Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi

El siniestro ha generado retenciones que alcanzan los dos kilómetros

La A-7 en dirección a València.

La A-7 en dirección a València. / Juani Ruz

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico registrado este domingo a las 16:35 en la A-7, a la altura de Tibi, en el kilómetro 481 y en sentido Valencia, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a este diario.

El siniestro se ha producido como consecuencia de una colisión frontal entre dos vehículos, uno de los cuales circulaba en sentido contrario y en el que viajaban dos personas mayores, según ha apuntado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El accidente ha obligado a cortar totalmente la vía en ese punto, provocando retenciones de alrededor de dos kilómetros, de acuerdo con la información de la Dirección General de Tráfico (DGT), y la incidencia continúa afectando a la circulación en sentido Valencia. La DGT plantea un desvío obligatorio por la CV-827 y CV-815.

Noticias relacionadas

Para la atención del siniestro, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicantese ha movilizado seis dotaciones de los parques de Ibi y San Vicente, además del helicóptero medicalizado Alfa 9 en apoyo sanitario. Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Alcoy y Elda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents