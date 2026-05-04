La Policía concluye con 80 detenidos el operativo contra el tráfico de drogas en pubs de la zona inglesa de Benidorm

El operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas realizado en marzo en pubs y discotecas de la zona inglesa de Benidorm ha culminado con la detención de 80 personas, entre ellas dos hermanos empresarios que son propietarios de los siete establecimientos investigados y otros dos hermanos que se encargaban de la seguridad y las relaciones públicas de los locales de ocio. La macrooperación se desarrolló a finales de marzo y como adelantó INFORMACIÓN fueron detenidas la primera noche más de cincuenta personas, en concreto 53.

El operativo continuó al día siguiente con otros 24 arrestos y posteriormente fueron detenidos los dos hermanos empresarios y uno de los hermanos responsables de la seguridad, al que la Policía Nacional vincula con coacciones y hostigamiento a policías locales de Benidorm que realizaron inspecciones en los establecimientos. Los 80 arrestados quedaron libres tras declarar en la Comisaría de Benidorm.

Imagen del operativo policial en Benidorm. / INFORMACIÓN

La Comisaría Provincial ha informado este lunes del balance de esta macrooperación policial contra la venta de drogas a pequeña escala o "al menudeo" en al menos siete establecimientos de la conocida zona de ocio inglesa de Benidorm.

Dinero intervenido en la operación. / INFORMACIÓN

Esta operación policial forma parte de "una ardua investigación y de diferentes actuaciones conjuntas por parte de la Policía Nacional y la jefatura de Policía Local de Benidorm", en las que se han intervenido a lo largo del año diversas cantidades de droga a múltiples consumidores que las habrían adquirido en los establecimientos investigados de esa zona concreta de ocio y en las que los agentes han realizado varias detenciones por delitos de tráfico de drogas a personas que presuntamente estarían trabajando en esos establecimientos.

Zona conflictiva

Durante la fase de investigación se produjeron en las puertas y en las inmediaciones de estos locales de ocio múltiples intervenciones por peleas y riñas tumultuarias, en los que fueron detenidas varias personas por delitos de lesiones y en las que intervinieron varias armas blancas como machetes y cuchillos, además de objetos contundentes.

Material incautado en Benidorm. / INFORMACIÓN

La Policía Nacional afirma que uno de los hechos más graves que se produjo durante la investigación fueron las coacciones y el hostigamiento que recibieron varios agentes de la Policía Local de Benidorm por parte de múltiples personas relacionadas con los establecimientos durante una intervención. Este hostigamiento que parecía estar motivado por las inspecciones, detenciones e incautaciones que se habían realizado en dichos locales de ocio en fechas pasadas, según la Comisaría.

Estas acciones, añade la Policía, eran coordinadas y dirigidas por dos de los principales investigados, dos hermanos con múltiples antecedentes policiales por tráfico de drogas entre otros delitos, que se dedicarían a controlar toda la seguridad y las relaciones públicas de estos establecimientos.

Material incautado en Benidorm. / INFORMACIÓN

En los últimos años se han llevado a cabo varias operaciones policiales en las que han estado implicadas personas relacionadas con esos establecimientos de ocio, siendo finalmente detenidos por tráfico de drogas. También se llevaron a cabo durante el año pasado operaciones policiales en otros establecimientos de esta zona de ocio inglesa en los que se han intervenido importantes cantidades de droga.

La Policía asegura que el conjunto de establecimientos sobre los que los agentes han llevado a cabo la operación eran un importante punto negro de venta de drogas, así como una zona en la que se cometían delitos asociados a la venta y el consumo de sustancias estupefacientes, principalmente delitos contra el orden público además de delitos contra el patrimonio y contra las personas.

Vigilando a los vigilantes

Los detenidos se posicionaban de forma que controlaban el paso de policías por la vía pública, a los que habían asignado apodos según fueran agentes uniformados o de paisano o si pertenecían a la Policía Nacional o la Policía Local. Los implicados se daban avisos entre ellos mediante los walkie-talkies para cerrar o abrir las diferentes puertas de los locales y evitar de esta manera que los agentes pudiesen observar los pases de droga que se realizan en el interior de estos locales u otras ilegalidades, indica la Policía.

Imagen del operativo en Benidorm. / INFORMACIÓN

Los agentes comprobaron durante la investigación que algunos de los detenidos que ejercían labores de vigilancia, seguridad y relaciones públicas, daban indicaciones a los clientes sobre el lugar exacto en el que podían adquirir drogas en los locales y las personas a las que acudir para su obtención, siendo estas últimas en ocasiones camareros de los establecimientos.

Fase de explotación

La operación policial contó con la intervención de una gran cantidad de efectivos policiales de diferentes unidades de las áreas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Extranjería de la Policía Nacional, efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana y del Grupo de Respuesta y Prevención de la Policía Local de Benidorm.

La intervención se realizó mediante un gran despliegue conjunto que se llevó a cabo en dos noches en la que se inspeccionaron hasta siete locales de ocio en Benidorm sobre los que los investigadores habían realizado diversas comprobaciones y vigilancias.

Los agentes detuvieron en la primera noche a 53 personas por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. En las inspecciones realizadas en los establecimientos investigados los agentes intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación walkie-talkies, 16 teléfonos móviles, seis espráis de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas para la ocultación de drogas, e incautaron 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

En la segunda noche del operativo, los investigadores detuvieron a 24 personas más por los mismos delitos, siendo finalmente también detenidos varios días después los dos principales investigados, los dos hermanos empresarios y regentes de los establecimientos de ocio bajo sospecha.

Los agentes realizaron un total de siete inspecciones en los locales de ocio en los que se iniciaron seis expedientes sancionadores por el incumplimiento de varias obligaciones administrativas en materia de seguridad y sanidad tales como la superación de aforos, carencia de seguros obligatorios, incumplimiento de medidas de evacuación, ejercicio del derecho de admisión arbitrario y discriminatorio o venta de tabaco a menores de edad entre otras.

El último detenido en la operación policial fue uno de los dos hermanos que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de estos establecimientos, siendo el principal presunto autor de las coacciones y el hostigamiento que recibieron varios agentes de Policía Local de Benidorm en respuesta a las inspecciones realizadas con anterioridad, según la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Los 80 detenidos, de entre 18 y 82 años de edad, fueron puestos en libertad tras ser oídos en declaración, siendo remitidas todas las actuaciones al juzgado de guardia de Benidorm. Los agentes continúan con la investigación, ya que queda por detener uno de los principales investigados que no ha sido localizado hasta el momento.