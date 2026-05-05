Arrestado por agredir a su pareja en Alicante mientras amenazaba con cortarse las venas

Un joven de 26 años ha sido detenido este martes por la Policía Nacional acusado de agredir, amenazar y maltratar a su pareja. La mujer ya había sido agredida un día antes, aunque dijo a los médicos que la atendieron que se había caído por unas escaleras. En el suceso de este martes el arrestado ha llegado a esgrimir un cuchillo de sierra con el que decía que se iba a cortar las venas.

El suceso ha ocurrido poco después de las nueve de la mañana en un local con habitaciones situado en la calle Francisco Carratalá Cernuda de Alicante. Una llamada alertando de la agresión de un varón a su pareja ha movilizado de inmediato a efectivos de la Policía Nacional y Policía Local.

El presunto maltratador es un joven argelino de 26 años que ha sido detenido, mientras que la mujer, de 45 años y origen brasileño, ha sido atendida por los servicios sanitarios y evacuada en una ambulancia.

Discusión

Según los datos recabados por la Policía, la mujer ha explicado que esta mañana ha mantenido una discusión con su pareja y el joven le ha agarrado por el cuello mientras esgrimía un cuchillo y amenazaba con cortarse las venas, lo que ha generado momentos de gran tensión ante el peligro de que la agrediera a ella con el arma blanca.

El agresor ha podido ser detenido y al ver los agentes que la mujer presentaba arañazos y hematomas en los brazos le han preguntado a la víctima y ha relatado que dichas lesiones se las causó un día antes el ahora apresado.

La mujer llegó a ser atendida en un centro de salud por dichas lesiones, pero cuando le preguntaron los sanitarios por el origen de las heridas no contó la verdad y afirmó que se había caído por unas escaleras.

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No ha trascendido el motivo de la discusión que ha desencadenado la nueva agresión por parte del joven, que ha sido detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyen diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.