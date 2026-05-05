Detenido por simular ser policía y parar a coches en Alicante para echar "unas risas"

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 51 años acusado de un delito de usurpación de funciones públicas por hacerse pasar por agente de la autoridad. El detenido, que alegó que solo quería echarse "unas risas", llevó a cabo actuaciones propias de la Policía mediante el uso de enseres y dispositivos que le permitían simular su condición y perpetrar el engaño.

Según la Comisaría Provincial, agentes de Seguridad Ciudadana detuvieron a esta persona tras observar un vehículo en la vía pública con una luz rotativa azul que estaba deteniendo a otro vehículo.

Al creer los agentes que se trataba de un indicativo policial se detuvieron a su lado, momento en el que dicho varón aceleró y se marchó del lugar a la vez que retiraba y apagaba el rotativo policial.

Ante esta acción, la dotación policial siguió al vehículo hasta conseguir darle alcance unos metros más adelante, deteniéndose junto a él y observando a su conductor bastante nervioso.

Identificación

Una vez identificada esta persona y al preguntarle si era agente de la autoridad, éste manifestó a los policías que no, por lo que tras preguntarle el motivo de llevar un rotativo policial y haber parado a un vehículo manifestó que solo quería echarse unas risas porque el conductor se había saltado un semáforo.

Tras sus manifestaciones, los agentes realizaron una requisa sobre el vehículo, encontrando en el maletero dos chaquetas con emblemas policiales.

Al constatar los agentes que dicho varón había usado enseres y dispositivos policiales para atribuirse la condición de agente de la autoridad y realizar actos propios de la Policía se llevó a cabo su detención como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.

Usurpación de funciones públicas

Desde la Policía se recuerda que el delito de usurpación de funciones públicas se produce cuando una persona, sin tener la condición de autoridad o funcionario, realiza actos propios de un cargo oficial, atribuyéndose una posición que no le corresponde. En el caso de quienes se hacen pasar por agentes de policía, este comportamiento reviste especial gravedad, ya que implica una vulneración directa de la confianza pública y puede generar situaciones de riesgo para la ciudadanía.

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Por ello, la Policía recuerda que solo los agentes debidamente acreditados pueden ejercer funciones policiales y recomiendan a la ciudadanía verificar siempre la identificación en caso de duda.