Arrestado por robar un ordenador en el juzgado de guardia de Alicante e intentar venderlo en una tienda
El apresado acepta una pena de cuatro meses por llevarse al descuido un maletín de una letrada de la Administración de Justicia que ha podido ser recuperado
Un delincuente habitual de 52 años ha aceptado este miércoles en un juicio rápido una pena de cuatro meses de cárcel por robar al descuido un maletín con un ordenador portátil y documentación en el juzgado de guardia de Alicante.
El detenido, de nacionalidad española y con múltiples antecedentes, accedió este pasado martes al despacho de la letrada de la Administración de Justicia en el juzgado de guardia de Alicante y aprovechó que no estaba para sustraer un pequeño maletín con el ordenador. A continuación se dirigió a una tienda de artículos de segunda mano situada junto al Palacio de Justicia y trató de vender el portátil.
Intento de venta
Sin embargo, en el establecimiento vieron que el ordenador llevaba el logotipo de la Generalitat y tras decirle el empleado que no era suyo se marchó dejando allí el portátil. Un trabajador de la tienda acudió a la puerta del Palacio de Justicia y comunicó lo sucedido a los guardias civiles del servicio de seguridad.
La Guardia Civil alertó a la Policía Nacional de lo ocurrido y una vez recuperado el portátil varios policías y guardias civiles revisaron papeleras y contenedores y localizaron el maletín con la documentación. Asimismo, poco después fue detenido el ladrón y tras pasar este miércoles a disposición judicial ha quedado en libertad tras ser condenado a cuatro meses y suspenderse la ejecución de la pena.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante, la ciudad donde casi la mitad de su población ya vive en barrios pobres
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Una joven de 24 años desaparece tras permanecer dos horas y media tirada a las puertas de Urgencias del Hospital de Sant Joan con un brote psicótico
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana
- Filtraciones y quinielas ganadoras: el jurado de las Belleas del Foc, en el centro de la polémica
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Un instituto en Elche con nombre del candidato al Nobel ilicitano: el IES Carrús se llamará Francis Mojica