Arrestado por robar un ordenador en el juzgado de guardia de Alicante e intentar venderlo en una tienda

Un delincuente habitual de 52 años ha aceptado este miércoles en un juicio rápido una pena de cuatro meses de cárcel por robar al descuido un maletín con un ordenador portátil y documentación en el juzgado de guardia de Alicante.

El detenido, de nacionalidad española y con múltiples antecedentes, accedió este pasado martes al despacho de la letrada de la Administración de Justicia en el juzgado de guardia de Alicante y aprovechó que no estaba para sustraer un pequeño maletín con el ordenador. A continuación se dirigió a una tienda de artículos de segunda mano situada junto al Palacio de Justicia y trató de vender el portátil.

Intento de venta

Sin embargo, en el establecimiento vieron que el ordenador llevaba el logotipo de la Generalitat y tras decirle el empleado que no era suyo se marchó dejando allí el portátil. Un trabajador de la tienda acudió a la puerta del Palacio de Justicia y comunicó lo sucedido a los guardias civiles del servicio de seguridad.

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La Guardia Civil alertó a la Policía Nacional de lo ocurrido y una vez recuperado el portátil varios policías y guardias civiles revisaron papeleras y contenedores y localizaron el maletín con la documentación. Asimismo, poco después fue detenido el ladrón y tras pasar este miércoles a disposición judicial ha quedado en libertad tras ser condenado a cuatro meses y suspenderse la ejecución de la pena.