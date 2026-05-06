Desmantelan un punto de venta de drogas en Alicante tras ver a una mujer haciendo un pase de hachís

La Policía Nacional ha desmantelado en la Zona Norte de Alicante un punto negro de venta de estupefacientes y ha detenido a una mujer de 45 años como responsable del mismo. La detenida fue sorprendida a bordo de su vehículo cuando acababa de realizar una transacción de sustancia estupefaciente a un consumidor.

Agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante se encontraban realizando un dispositivo de vigilancia para la prevención de venta de drogas cuando un vehículo conducido por una mujer detuvo la marcha a la altura de un varón que se encontraba en la vía pública, observando los agentes lo que parecía una transacción de droga.

Los agentes decidieron intervenir y tras identificarse como policías nacionales comprobaron que lo entregado por la mujer al varón se trataba de una pequeña bolsa que contenía marihuana y hachís, por lo que se procedió a su detención por un delito de tráfico de drogas.

Una vez detenida, los agentes llevaron a cabo un registro en su domicilio, donde se intervino 13 gramos de cocaína, 150 gramos de marihuana, 70 gramos de speed, tres gramos de "tusi", 685 euros en efectivo y una balanza de precisión.

La detenida, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Alicante. Con esta detención, los agentes han conseguido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes ubicado en la Zona Norte de Alicante, según la Comisaría Provincial.

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