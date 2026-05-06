Detienen al ladrón de una pastelería de La Vila que huyó tras hacerle frente una trabajadora

La Guardia Civil ha detenido en La Vila Joiosa a un hombre de 45 años por el atraco frustrado a una pastelería donde una empleada se enfrentó al ladrón y huyó sin conseguir botín alguno a mediados del pasado abril. La Guardia Civil le ha acusado de un delito de robo con intimidación en grado de tentativa, así como de otros tres delitos de robo con fuerza en otros dos establecimientos del municipio vilero. El arrestado quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

El robo frustrado en la pastelería ocurrió el pasado 19 de abril, cuando el autor accedió al establecimiento con el rostro cubierto para evitar ser reconocido. Una vez en el interior, rebasó el mostrador y trató de abrir la caja registradora. La empleada se enfrentó al ladrón y se produjo un forcejeo entre ambos.

Fotograma del robo en una pastelería de La Vila. / INFORMACIÓN

Durante la acción, el individuo empujó a la empleada y utilizó unas tijeras que se encontraban en el local para amenazarla e intentar abrir la caja. Finalmente, tras los gritos de la víctima solicitando ayuda, el delincuente abandonó el lugar huyendo a pie y sin poder robar nada.

El Área de Investigación de la Guardia Civil de La Vila Joiosa se hizo cargo de las actuaciones, en el marco de la denominada operación “Frola”. A través del análisis de las pruebas recabadas, la toma de declaraciones y otras gestiones, los agentes centraron las sospechas en un individuo previamente identificado durante el desarrollo de la investigación.

Arresto del sospechoso

Tras intensificar las labores de localización y reunir los indicios necesarios, se estableció un dispositivo que permitió a los agentes localizar y detener al sospechoso el pasado 27 de abril.

Traslado del detenido en La Vila. / INFORMACIÓN

Las investigaciones permitieron además esclarecer otros tres robos con fuerza cometidos en dos locales de la localidad durante el mismo mes, logrando atribuirlos al sospechoso.

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El detenido, al que le constan numerosos antecedentes, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Vila Joiosa en funciones de guardia, quedando en libertad con la imposición de medidas judiciales.