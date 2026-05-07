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Detienen a un trabajador de una empresa de reparto de Alicante por robar electrodomésticos por valor de 16.000 €

Los productos eran televisores, lavadoras, lavavajillas y otros productos que salían del almacén y no eran entregados a los clientes

Imagen de archivo de un investigador de la Policía.

Imagen de archivo de un investigador de la Policía. / INFORMACIÓN

P. Cerrada

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 48 años de edad acusado de un delito de hurto continuado por sustraer mercancía valorada en más de 16.000 euros en la empresa de reparto para la que trabajaba. El repartidor detenido presuntamente cargaba mercancía, mayoritariamente electrodomésticos, cuya entrega no estaba prevista para ese día y finalmente no eran entregados a los clientes.

La Comisaría de Distrito Centro de Alicante inició la investigación tras la denuncia del jefe de Seguridad de un conocido establecimiento comercial de Alicante al percatarse que desde el pasado junio había detectado la falta de mercancía, en concreto cerca de una treintena de electrodomésticos cuyo valor ascendía a unos 16.000 euros.

La mercancía, entre la que había televisores, lavadoras, lavavajillas, secadoras y aspiradores, desaparecía cuando se encontraba en su fase final de reparto a domicilio y no era entregada al cliente ni volvía a ser depositada en el almacén.

El reparto era realizado por una empresa de transportes externa que tenía contratada la citada gran superficie y tras una serie de comprobaciones se pudo determinar que los electrodomésticos que habían echado en falta eran los de la ruta de uno de los trabajadores, vinculándole directamente con la sustracción de la mercancía desaparecida.

Vehículo de reparto

Según la Policía, el trabajador se aprovechaba de su conocimiento de la dinámica de funcionamiento de la empresa de transporte y cargaba en el vehículo de reparto los electrodomésticos cuya entrega aún no estaba prevista para un día concreto. Así, dicha mercancía nunca era entregada a los clientes ni tampoco volvía a ser depositada en el almacén, siendo él la última persona que tenía a su disposición los electrodomésticos que finalmente eran sustraídos y vendidos presuntamente a terceras personas.

Los hurtos fueron cometidos de forma continuada al menos desde junio del pasado año y han causado un gran perjuicio económico al establecimiento comercial, ya que estaban obligados a reponer el producto para hacerles entrega a sus respectivos clientes, ascendiendo el daño ocasionado a más de 16.000 euros.

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Una vez identificado, el sospechoso fue localizado y detenido por su presunta participación en un delito continuado de hurto. La Policía puso los hechos en conocimiento del juzgado de guardia de Alicante.

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