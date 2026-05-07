Seis apresados por robar en viviendas de siete provincias tras una investigación por asaltos en Alicante

Una investigación iniciada por la Guardia Civil por asaltos a chalés de Alicante ha permitido desarticular una banda itinerante de ladrones de origen albanés que desvalijaba viviendas y actuó en al menos siete provincias. La Guardia Civil afirma que hasta el momento ha esclarecido más de 20 robos cometidos entre septiembre de 2025 y abril de 2026 en las provincias de Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid. El perjuicio económico para las víctimas supera los 800.000 euros, según ha informado la Comandancia de Alicante.

La bautizada como operación “Cabeter” ha culminado con la detención en Ávila y Madrid de seis personas de entre 24 y 60 años, cuatro de las cuales han ingresado en prisión preventiva tras pasar a disposición judicial y las otras dos quedaron en libertad tras comparecer en dependencias del Instituto Armado.

La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectarse una serie de robos en viviendas habitadas, principalmente chalés, en distintas poblaciones de la provincia de Alicante, como Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Alicante y Cox.

A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar un grupo organizado que actuaba de forma itinerante en diferentes puntos del territorio nacional.

Las pesquisas permitieron determinar que los implicados, cuatro de ellos defendidos por los abogados Francisco Miguel Galiana Botella y Alicia Grau Córdoba, operaban en Alicante, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Murcia, Salamanca y Valladolid. Los sospechosos se desplazaban utilizando vehículos de alta gama y adoptaban medidas de seguridad para dificultar su detección, entre ellas maniobras de contravigilancia.

El grupo actuaba de manera coordinada, con un reparto definido de funciones. Su principal método consistía en el acceso a las viviendas mediante escalo o forzamiento de puertas y ventanas, utilizando herramientas especializadas. Asimismo, empleaban sistemas para neutralizar las alarmas y dispositivos de comunicación para coordinar los asaltos. Entre los efectos intervenidos destaca diverso material utilizado para comprobar la pureza de los metales preciosos de las joyas que sustraían.

Registro en Ávila

En el marco de la operación, se llevó a cabo el registro de un domicilio en la localidad de Peguerinos (Ávila), donde fueron detenidos los cuatro principales implicados, siendo detenidos en Arroyomolinos (Madrid), otros dos implicados, un padre y su hijo.

En la casa rural, usada como vivienda por el grupo en el municipio de Peguerinos, se intervinieron numerosos efectos relacionados con los robos, entre ellos un vehículo de alta gama dotado con un sistema que permitía cambiar rápidamente de matrículas, permitiendo poner matrículas falsas, además de joyas, relojes, dinero en efectivo y herramientas empleadas para la comisión de los delitos.

A los detenidos, seis varones de entre 24 y 60 años, se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza en las cosas y falsedad documental. Cuatro de ellos ingresaron recientemente en prisión tras pasar a disposición judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares.

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La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Alicante y el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Almoradí, que han contado con la colaboración de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Dirección General, la UOPJ de Ávila, así como otras unidades de la Guardia Civil de las diferentes provincias.