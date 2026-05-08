Un guardia civil de Elche, herido en la colisión con dos agentes muertos en una persecución a una narcolancha en Huelva

Dos guardias civiles han fallecido y otros dos han resultado heridos, uno de ellos natural de Elche y destinado en el Puesto de Dolores, durante un operativo contra el narcotráfico desarrollado en aguas próximas a la costa de Huelva. El accidente ha ocurrido sobre las once de la mañana a unas 80 millas náuticas de la costa onubense, cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva participaban en la persecución a una narcolancha en alta mar.

Según la Guardia Civil, las dos embarcaciones oficiales colisionaron entre sí por causas que se investigan, provocando un fuerte impacto. Como consecuencia del choque, uno de los agentes falleció en el lugar del accidente y otro murió posteriormente mientras era trasladado al hospital. Otros dos guardias civiles resultaron heridos de diversa consideración y fueron evacuados para recibir asistencia sanitaria.

Uno de los heridos es Cristian, un guardia civil de 37 años y natural de Elche. Su destino es el Puesto de Dolores, donde prestaba servicio en Atención al Ciudadano, aunque desde hace varios meses está en comisión de servicio en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva tras haber realizado el curso de especialización para trabajar en esta unidad. Fuentes cercanas al caso ha señalado que el agente ha sufrido fracturas y contusiones y fue trasladado a un centro hospitalario para ser intervenido.

Labores de rescate

La Guardia Civil ha informado de que en las labores de rescate y salvamento han participado, además del Servicio Marítimo Provincial de Huelva, efectivos de la Armada, Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El Instituto Armado ha activado el protocolo de apoyo a las familias y compañeros de los agentes fallecidos y heridos, mientras continúan abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de la colisión.

Los dos guardias civiles fallecidos contaban con una amplia trayectoria profesional en el Servicio Marítimo. Uno de ellos era el capitán Jerónimo J. M., natural de Villanueva del Rosario, en Málaga, que ingresó en la Guardia Civil en 1994 y estaba destinado en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva desde 2020.

El otro agente fallecido es Germán P. G., nacido en Teruel, que ingresó en el cuerpo en 1989 y acumulaba casi 34 años de servicio en la especialidad marítima.que ingresó en la Guardia Civil en 1989. Después de un primer destino en la provincia de Tarragona, ingresó en el Servicio Marítimo en el año 1992. Estuvo destinado en el Servicio Marítimo de Algeciras y Almería hasta pasar al de Huelva, en 1994, donde se encontraba destinado en la actualidad.

Germán contaba con numerosas felicitaciones y distinciones, entre ellas una Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y cuatro cruces con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Pese a nacer en Teruel, estaba muy vinculado a la localidad murciana de San Javier y su hermano fue jefe de la conocida Patrulla Águila del Ejército del Aire.

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El suceso ha causado una profunda consternación en la Guardia Civil y también en la provincia de Alicante. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han trasladado su profundo y sentido pésame a las familias de los fallecidos y han expresado su deseo de pronta y plena recuperación a los agentes heridos.