Intensifican las inspecciones en locales de la "zona inglesa" de Benidorm para combatir el tráfico de drogas

La Policía Nacional de Benidorm, junto con agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana y de la Policía Local de Benidorm, han reforzado su ofensiva en la conocida “zona inglesa” de la ciudad turística con un operativo conjunto para realizar nuevas inspecciones en establecimientos de ocio. Aunque no se practicaron detenciones, si se levantaron actas de denuncia por tenencia de droga o armas blancas y por incumplimientos de normativas.

Según informa la Comisaría Provincial de Alicante, el operativo policial conjunto se llevó a cabo durante la tarde de este jueves. Los agentes llevaron a cabo dos nuevas inspecciones en locales situados en la calle Gerona de esta concurrida zona turística. Estas inspecciones se enmarcan dentro de una campaña policial que busca, además de garantizar la seguridad de los ciudadanos, erradicar la venta y distribución de sustancias estupefacientes en esta zona donde se ubican un importante número de establecimientos de ocio nocturno.

Imagen del operativo policial en Benidorm. / INFORMACIÓN

Estas nuevas actuaciones dan continuidad a la reciente operación policial desarrollada en la zona, en la que fueron detenidas 80 personas por su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, cuya posterior investigación permitió desarticular varios puntos de venta de droga al menudeo vinculado a locales de ocio frecuentados por turistas y residentes, según la Policía.

Las inspecciones realizadas este jueves se llevaron a cabo en dos establecimientos distintos a los investigados en la anterior operación policial y, por tanto, no vinculados a los empresarios detenidos en esa ocasión.

Propuestas de sanción

Los agentes tramitaron diversas propuestas de sanción por infracciones administrativas relacionadas con la seguridad y posesión de sustancias estupefacientes. Concretamente, en uno de los establecimientos se levantó un acta por posesión de sustancias estupefacientes y tres por posesión de armas, así como una por posesión de un spray de defensa y un acta de droga en el otro local.

Por su parte, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional levantó actas por incumplimiento de medidas relativas a la normativa en materia de seguridad y de carácter sanitario en uno de los locales, que resultó sancionado con un acta grave al carecer de seguro de responsabilidad civil, así como por incumplir las medidas de seguridad y sanitarias.

Este tipo de inspecciones complementan la labor investigadora desarrollada en los últimos meses contra grupos criminales asentados en la zona, detectados a través de operaciones en las que ya se habían intervenido importantes cantidades de droga y material relacionado con esta actividad ilícita.

Imagen del operativo policial en Benidorm. / INFORMACIÓN

La operación desarrollada a finales del pasado marzo se ha hecho extensiva con la llevada a cabo este jueves en Benidorm. En aquella ocasión se intervinieron más de 32.000 euros en efectivo, 40 equipos de comunicación walkie-talkies, 16 teléfonos móviles, seis sprays de pimienta, un puño americano, dos cajas imantadas utilizadas para la ocultación de droga, además de la incautación 23 gramos de cocaína preparada en dosis, dos gramos de éxtasis, 63 gramos de sustancia de corte y dos gramos de marihuana.

Coordinación

La Policía Nacional subraya la estrecha colaboración existente entre los distintos cuerpos policiales implicados. Esta coordinación permite intensificar la vigilancia sobre los locales de ocio de la ciudad, al objeto de que se cumpla la normativa vigente para este tipo de establecimientos, tan relevantes para la seguridad de sus asistentes en cuestiones como los aforos máximos, existencia y vigencia de los seguros de responsabilidad civil, medidas contraincendios o de carácter sanitario.

En este mismo sentido, las sanciones propuestas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana a varios empleados de seguridad de los establecimientos, a quienes se les intervinieron sprays de pimienta y defensas de "hierro" no autorizadas, buscan evitar posibles acciones violentas en un ámbito tan sensible como es el del ocio nocturno, al mismo tiempo que se orientan a evitar conductas tendentes a facilitar o tolerar el tráfico de drogas en el lugar.

La Policía Nacional asegura que ha tenido conocimiento de que estas medidas están siendo bien recibidas por parte de numerosos clientes y vecinos, no sólo de esta zona, sino de otras zonas de ocio de la provincia alicantina, que reclaman un entorno de ocio más seguro y libre de este tipo de actividades delictivas, dado que muchas de las intervenciones policiales realizadas en estas zonas están relacionadas con peleas y otros altercados en las inmediaciones de los locales, así como con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

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Así pues, con el fin de seguir garantizando la seguridad ciudadana y los derechos de los usuarios del ocio de la ciudad, así como de los vecinos de estas zonas, estas investigaciones y operativos conjuntos se continuarán realizando de modo esporádico en las zonas de ocio de la provincia de Alicante, intensificando así la labor policial de cara a la inminente llegada de la época estival.