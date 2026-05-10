Buscan desde el aire a tres personas que realizaban la ruta de la Cresta dels Castellets en Sella
Los bomberos movilizan un dispositivo en el que participa un helicóptero
Los bomberos de la Diputación de Alicante han movilizado este domingo un helicóptero y al grupo especial de rescate en altura para buscar a tres personas en la ruta de La Cresta dels Castellets en Sella, según ha informado Emergencias 112 a través de su cuenta oficial de X.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la búsqueda ni sobre el estado de las tres personas afectadas.
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