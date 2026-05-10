Buscan desde el aire a tres personas que realizaban la ruta de la Cresta dels Castellets en Sella

Los bomberos de la Diputación de Alicante han movilizado este domingo un helicóptero y al grupo especial de rescate en altura para buscar a tres personas en la ruta de La Cresta dels Castellets en Sella, según ha informado Emergencias 112 a través de su cuenta oficial de X.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la búsqueda ni sobre el estado de las tres personas afectadas.