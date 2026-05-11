Varios ciudadanos reducen a un ladrón al intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de Alicante

Varios ciudadanos que se han armado de valor han abortado hoy dos intentos de robo de sendas motos en Alicante por parte de un joven marroquí de 24 años que luego se ha enfrentado también a la Policía Nacional cuando iba a ser detenido.

El insólito robo ha ocurrido aproximadamente sobre las tres y media de la tarde en un semáforo situado al final de la avenida Conde de Vallellano y principio de la avenida de Villajoyosa, al final del Postiguet y junto al scalextric de Alicante. Inicialmente ha intentado robar una motocicleta después de tirar el vehículo y empujar a su conductor, al que además ha golpeado en la cara para subirse él, según se puede visualizar en un vídeo grabado por un vecino.

El joven ha intentado llevarse la moto, pero ha llegado otro ciudadano a auxiliar a la víctima y ha acabado desistiendo, pero a continuación lo ha intentado con otra moto que conducía una mujer a la que también ha tirado al suelo para tratar de apoderarse del vehículo de dos ruedas.

Huida

El ladrón ha acabado huyendo a la carrera por la avenida, hasta que unos metros más adelante ha sido reducido y tirado al suelo por otro ciudadano que se ha enfrentado al asaltante y le ha inmovilizado en el suelo. En el lugar ha aparecido también una mujer que ha increpado y ha golpeado al ladrón.

Imagen de un ciudadano con el ladrón retenido en el suelo. / INFORMACIÓN

Finalmente, otro ciudadano, el primero que ha auxiliado al conductor de la primera moto, ha retirado de la calzada al ladrón para que no le atropellaran mientras llegaba la Policía. Cuando se ha personado una dotación policial unos minutos más tarde después de recibir una llamada en la sala del 091, los agentes también han tenido que emplear la mínima fuerza imprescindible para reducirlo, ya que les ha agredido y ha intentado evitar su arresto.

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El joven ha sido detenido por delitos de atentado a la autoridad y tentativa de robo con violencia e intimidación. Ha sido trasladado a dependencias policiales para instruir las diligencias correspondientes antes de ponerlo a disposición del juzgado de guardia.