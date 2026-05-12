La Policía esclarece 41 robos violentos de relojes de lujo en Alicante, Málaga, Madrid y Baleares

Alicante sale en casi todas las quinielas del crimen y no podía faltar en una operación permanente que ha puesto en marcha la Policía Nacional para coordinar la lucha contra el robo de relojes de alta gama. La Policía ha informado este martes de la detención durante el primer cuatrimestre de 34 personas -33 en España y una en Francia- pertenecientes a entramados criminales de carácter itinerante que tienen su base en Barcelona y han cometido robos violentos de relojes en Alicante, Málaga, Madrid, Ibiza y Mallorca. En uno de los asaltos, cometido en Ibiza, mataron incluso a la víctima.

La Policía ha identificado además a otras 43 personas que están pendientes de detener y en este primer cuatrimestre los investigadores han esclarecido 41 robos con violencia, un homicidio, tres delitos de lesiones, un hurto y pertenencia a grupo criminal. El principal objetivo de este entramado criminal son los relojes de marcas de gran prestigio, de hecho entre los casos resueltos se encontraban relojes valorados desde los 15.000 euros hasta otros que alcanzaban incluso los 100.000 euros.

La Policía Nacional afirma que se trata de una iniciativa sin precedentes para coordinar una operación permanente en la que se investiga la actividad criminal de grupos organizados que llevan a cabo de manera masiva robos con violencia de relojes de alta gama en distintos puntos de España.

Uno de los robos esclarecidos fue cometido en junio del pasado año en Alicante, junto al Hotel Meliá, y el sospechoso ha sido apresado en esta operación tras ser identificado por los investigadores de la Policía Judicial de Alicante, que comprobaron que el sospechoso ya figuraba en una investigación de una unidad central. El detenido por este robo es un joven marroquí de 27 años que abordó a un turista escocés con la excusa de preguntarle algo y de inmediato forcejeó con la víctima para robarle un reloj Rolex Daytona valorado en 40.000 euros. El autor huyó a la carrera y el pasado noviembre fue detenido por una orden de extradición de un país europeo, aunque posteriormente regresó a España y fue apresado de nuevo por el robo en Alicante.

La mayor parte de estas redes criminales tienen su base en la ciudad de Barcelona, desde donde se desplazan en pequeños grupos a diferentes puntos del territorio nacional, especialmente a ciudades como Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Marbella o Ibiza. Su objetivo son zonas turísticas con alta concentración de establecimientos de lujo y visitantes extranjeros.

Las investigaciones han permitido constatar que estos delitos son cometidos por organizaciones criminales perfectamente estructuradas, que facilitan a sus miembros todos los medios necesarios para actuar, como documentación falsa, alojamiento o vehículos.

Asaltos violentos

Una vez en el lugar, seleccionan a la víctima y realizan labores de vigilancia hasta encontrar el momento propicio para actuar. Los robos se ejecutan generalmente con violencia, existiendo casos en los que se han producido consecuencias de extrema gravedad como uno de los hechos ocurrido en Ibiza el pasado mes de agosto. En este caso, durante el forcejeo para conseguir arrebatarle el reloj a la víctima, la golpearon y cayó al suelo falleciendo en el acto.

En la operativa habitual participa al menos un autor material del robo y otro encargado de vigilar y facilitar la huida en vehículo, lo que en ocasiones genera situaciones de riesgo para peatones y conductores. En algunos casos, cuentan con un tercer vehículo de apoyo para trasladar rápidamente el reloj sustraído y dificultar su recuperación.

Entre los métodos empleados para evitar su identificación destacan el uso de gorras, mascarillas o gafas de sol, así como la utilización de documentación falsa para alojarse o alquilar vehículos, llegando incluso a duplicar matrículas para eludir la acción policial. Tras cometer los hechos, regresan rápidamente a su base en Barcelona, donde dan salida a los objetos robados.

El carácter itinerante de estas organizaciones supone una especial complejidad para las investigaciones, lo que ha llevado a la Policía Nacional a la creación de un grupo destinado a liderar una estrategia coordinada a nivel nacional e internacional. Esta acción conjunta ha permitido intensificar la cooperación entre las distintas unidades policiales así como con otras autoridades de otros países como por ejemplo con la Polizia di Stato –Italia- avanzando así en la desarticulación de estas redes criminales.

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Los resultados de esta iniciativa durante el primer cuatrimestre de este año 2026 son 33 personas detenidas en España y una en Francia y el esclarecimiento de 41 robos con violencia, un hurto, un homicidio, tres delitos de lesiones y pertenencia a grupo criminal. Además, se han identificado a otras 43 personas que están pendientes de detener.