La Guardia Civil de Alicante homenajea a los agentes fallecidos en Huelva en el acto del 182 aniversario

La Comandancia de la Guardia Civil de Alicante ha celebrado este miércoles el 182 aniversario de la fundación del Instituto Armado en un acto marcado por la solemnidad, el reconocimiento al servicio público y, de manera especial, por el recuerdo emocionado a los dos agentes fallecidos en Huelva, Jerónimo y Germán, mientras perseguían a una narcolancha.

La celebración del 182 aniversario de la Guardia Civil ha congregado en la Comandancia a autoridades civiles y militares, representantes institucionales y miembros de la Benemérita en activo, reserva y retiro. El acto ha estado presidido por el coronel jefe de la Comandancia de Alicante, Francisco Poyato, en la que ha sido una de sus primeras intervenciones públicas tras su reciente nombramiento como máximo responsable del Cuerpo en la provincia, aunque aún no se ha realizado el acto oficial de toma de posesión del cargo.

El coronel jefe de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato, en su intervención en el acto. / ALEX DOMINGUEZ

La celebración, que habitualmente sirve para hacer balance de la labor desarrollada por la Guardia Civil y renovar su compromiso con la ciudadanía, ha adquirido este año un tono especialmente emotivo. La tragedia ocurrida en aguas de Huelva, donde dos guardias civiles perdieron la vida mientras perseguían una narcolancha y otros dos resultaron heridos -uno de ellos de Elche y destinado en Dolores-, ha estado presente en la ceremonia. Poyato ha trasladado en su discurso el apoyo de la Comandancia a las familias de los fallecidos y a sus compañeros, así como el deseo de una pronta recuperación para los agentes heridos.

Homenaje a los caídos

El homenaje a los caídos ha recordado el riesgo que asumen a diario los miembros del Instituto Armado en servicios muchas veces silenciosos, lejos del foco público, pero esenciales para la seguridad colectiva. La lucha contra el narcotráfico, especialmente en el ámbito marítimo, ha vuelto a aparecer como uno de los escenarios más exigentes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde Alicante, la Guardia Civil ha querido enviar un mensaje de unidad, respeto y gratitud hacia quienes han pagado con su vida el cumplimiento del deber.

En su discurso, el coronel jefe ha señalado que Jerónimo y Germán han perdido la vida en "el cumplimiento del deber, entregando lo más preciado que tenían, su vida" y "en defensa de unos ideales en los que creían firmemente".

Homenaje al capitán Antonio Cabello, de 96 años. / ALEX DOMINGUEZ

Francisco Poyato también ha resaltado en su intervención los retos que afronta la provincia de Alicante y el esfuerzo permanente que realiza la Guardia Civil para adaptar los servicios de seguridad a una realidad cada vez más compleja. La Guardia Civil, ha indicado Poyato, sigue evolucionando para responder a las nuevas formas de delincuencia sin abandonar su vocación histórica de proximidad, auxilio y protección.

Entre las prioridades actuales, el coronel ha destacado la lucha contra la ciberdelincuencia, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar la eficacia policial y la protección de las víctimas de violencia de género. Son ámbitos que reflejan la transformación de una institución con 182 años de historia, pero plenamente implicada en los desafíos del presente.

La ceremonia también ha tenido espacio para reconocer a quienes han dedicado su vida profesional al servicio en la Guardia Civil. Entre los guardias civiles retirados y en reserva homenajeados ha destacado la presencia del capitán Antonio Cabello Jurado, de 96 años, símbolo de una trayectoria de entrega y de la continuidad entre generaciones dentro del Cuerpo. Su reconocimiento ha servido para enlazar la memoria de quienes abrieron camino con el compromiso de quienes hoy continúan prestando servicio en la provincia.

Francisco Poyato pasa revista a la formación en la Comandancia de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Al acto han asistido, entre otras autoridades, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. La presencia institucional ha reforzado el respaldo de la sociedad alicantina a la Guardia Civil en una jornada en la que la celebración ha quedado inevitablemente unida al duelo.

El 182 aniversario del Instituto Armado en Alicante ha sido, por tanto, algo más que una efeméride. Ha sido una afirmación de servicio, una muestra de cercanía a la ciudadanía y un recuerdo a quienes han llevado hasta las últimas consecuencias el juramento de proteger a los demás. En el silencio dedicado a los agentes fallecidos en Huelva ha quedado resumido el sentido más profundo del acto: honrar el pasado, acompañar a los que sufren y seguir cumpliendo con el deber.

Un año más, algunos de los protagonistas han sido los guardias civiles veteranos, personal en situación de reserva y retiro, que han acudido como invitados. Diez de ellos, que han pasado en el último año a la situación de reserva o de retiro, han recibido una mención especial como reconocimiento y agradecimiento a la labor realizada durante su carrera profesional.

También se ha condecorado a otros 25 agentes en activo, a los que se ha otorgado la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Uno de los condecorados ha sido el capitán Juan Company Pérez, que ha cesado recientemente en el mando de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de Alicante, la unidad especializada en la intervención operativa de la provincia, y en la actualidad se encuentra prestando servicio como segundo jefe de la Compañía Territorial de Ibi; ingresó en el Cuerpo como guardia alumno hace 32 años y a lo largo de estos años ha recibido numerosas felicitaciones, distinciones y reconocimientos por su labor.

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El capitán ha dirigido unas palabras de felicitación a sus compañeros veteranos y al resto de condecorados y también ha dedicado unas palabras para recordar a los dos guardias civiles fallecidos en Huelva.