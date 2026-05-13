El instituto Miguel Hernández de Alicante activa el protocolo de violencia por una pelea grabada en los pasillos del centro

El instituto Miguel Hernández de Alicante ha puesto en marcha el protocolo de hechos violentos tras registrarse una pelea entre dos alumnas de Secundaria. Los hechos, ocurridos este pasado martes en los pasillos del centro, fueron grabados por otras estudiantes, cuyas imágenes han circulado rápidamente por redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según ha confirmado este diario, la pelea se produjo en una zona interior del recinto educativo. En los vídeos, se observa cómo las dos menores se enzarzan físicamente mientras que el resto de alumnos presentes se limitan a filmar la escena con sus móviles, sin que ninguno intervenga para detener la riña o dar aviso a los profesores de guardia.

Protocolo

Ante la gravedad de las imágenes, el equipo directivo ha activado el protocolo de hechos violentos regulado por la Conselleria de Educación, dando parte del suceso a la Inspección Educativa. El protocolo marca ahora que se intente acercar posturas entre las partes dentro del propio centro y sin intervención de la Fiscalía de Menores. Las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que todo ese proceso administrativo es largo y lento, por lo que aún quedan por delante semanas de negociaciones. Desde el entorno educativo consultado por este dario se indició en que este tipo de incidentes son por desgracia cada vez más habituales.

Fuentes jurídicas recuerdan que el actual Decreto de Convivencia autonómico tipifica de forma estricta el papel de las "alumnas observadoras". La normativa valenciana determina que grabar y difundir imágenes de una agresión escolar no es una conducta neutra, sino que puede ser considerada una falta grave o muy grave por atentar contra el derecho a la intimidad. Esto equipara las posibles sanciones de expulsión temporal de quienes grabaron a las de las autoras materiales de los golpes.