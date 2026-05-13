El juzgado deja en libertad al detenido por intentar robar dos motos a sus dueños en Alicante

Libre por dudas sobre su intención de robar y su salud mental. El juzgado de guardia de Alicante ha dejado en libertad con cargos al detenido por intentar robar dos motos a sus dueños en un semáforo de la ciudad. Según han informado fuentes cercanas al caso, aunque la Fiscalía iba a solicitar prisión provisional para el arrestado, finalmente ha optado por no pedir ninguna medida cautelar ante las dudas de que realmente quisiera llevarse las motos. También han surgido dudas sobre la salud mental del detenido, que se ha negado a ser reconocido por un forense para valorar su estado. En el juzgado se han presentado varios familiares, comprometiéndose a ingresarlo en un centro para que reciba tratamiento. El arrestado ha quedado en libertad provisional, investigado por delitos de tentativa de robo con violencia y atentado, este último por herir a un policía durante el arresto. Durante la comparecencia ha estado asistido por el abogado Juan Manuel Albarracín.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 11 de mayo en un semáforo situado entre la avenida Conde de Vallellano y la avenida de Villajoyosa, junto al Postiguet y el conocido scalextric de Alicante. Un vídeo grabado con un móvil, que se viralizó rápidamente, mostraba cómo un joven de nacionalidad marroquí, de 23 años, abordaba a dos motoristas mientras estaban detenidos y trataba de subirse a sus motos. El incidente terminó con varios ciudadanos reduciendo al sospechoso y frustrando lo que parecía un robo, llegando incluso a golpearle en la cabeza mientras estaba inmovilizado en el suelo.

Sin embargo, en la declaración judicial no todo ha resultado ser lo que parecía. Ninguna de las dos víctimas ha afirmado de forma clara que el detenido intentara robarles la moto. En el primero de los casos, el hombre al que el sospechoso golpea por detrás en el casco al inicio del altercado se bajó del vehículo y retiró las llaves, lo que hacía prácticamente imposible que pudiera llevárselo. En el caso de la segunda víctima, una mujer, esta habría señalado que el sospechoso se subió a la moto e intentó accionar el acelerador. La intervención de varios ciudadanos, que lo rodearon y le cerraron el paso, le interrumpieron. En ese momento, el sospechoso comenzó a recibir golpes mientras estaba reducido en el suelo por parte de algunos ciudadanos. Desde la acera de enfrente, otra persona les jaleaba, animándoles incluso a que lo mataran.

Cabe destacar que en el juzgado no consta que ninguna de las dos víctimas ha presentado denuncia ni por el intento de robo ni por daños en los vehículos. El arrestado, un joven marroquí de 24 años, no tiene antecedentes. El detenido ha pasado a disposición judicial por delitos de robo con violencia en grado de tentativa y atentado a la autoridad. Ante las circunstancias del caso, la Fiscalía planteó dudas sobre su estado mental y solicitó su reconocimiento por un forense, algo a lo que el propio detenido se negó.

Durante su estancia en la Comisaría de Alicante también protagonizó varios altercados en los calabozos. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado una comparecencia para pedir su ingreso en prisión, pero tras analizar la declaración de las víctimas optó por no solicitar ninguna medida cautelar. Finalmente, el juzgado ha acordado su libertad provisional. En las dependencias judiciales se habían personado varios familiares para hacerse cargo del arrestado e ingresarlo en un centro.