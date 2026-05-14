Cae una banda en Torrevieja que robaba en casas de todo el país con la técnica del hilo de pegamento

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante especializada en robos en viviendas mediante la técnica del hilo de pegamento que tenía su centro de operaciones en Torrevieja y actuaba en distintas ciudades de toda España. La operación se ha saldado con 13 detenidos —ocho de ellos ya en prisión— en las provincias de Alicante, Madrid, Valencia y Guadalajara, así como el esclarecimiento de al menos 27 robos cometidos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

La investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 33 de Madrid y la Fiscalía de Crimen Organizado, arrancó tras detectar la presencia en la Vega Baja de una célula formada principalmente por ciudadanos georgianos dedicados al robo en domicilios mediante métodos altamente especializados.

Base logística en Torrevieja

Según la Policía, el grupo utilizaba una vivienda en Torrevieja como “casa base” desde la que organizaban sus desplazamientos y campañas delictivas por distintos puntos del país. Desde allí alquilaban vehículos y coordinaban estancias temporales en hostales rurales y viviendas vacacionales, especialmente en la provincia de Guadalajara, que empleaban como refugios operativos.

Los investigadores sostienen que la banda actuaba sobre todo en ciudades como Madrid, Valencia, Valladolid, Guadalajara o Ciudad Real, centrando sus objetivos en viviendas ubicadas en zonas céntricas.

Hilo de pegamento

Uno de los métodos utilizados por la organización era la conocida técnica del hilo de pegamento, un sistema discreto con el que comprobaban si una vivienda estaba habitada.

Los ladrones colocaban pequeños hilos adheridos con pegamento entre la puerta y el marco. Si al regresar horas o días después el hilo seguía intacto, interpretaban que nadie había entrado ni salido de la vivienda y procedían al robo. En otros casos realizaban comprobaciones directas, como llamar al timbre o vigilar durante horas los accesos al edificio.

Una vez confirmada la ausencia de los propietarios, accedían a los domicilios mediante herramientas especializadas y sustraían principalmente joyas, relojes de alta gama y dinero en efectivo.

La investigación ha revelado que el grupo estaba dividido en dos estructuras diferenciadas. Por un lado, la rama georgiana se encargaba de seleccionar objetivos y ejecutar los robos. Por otro, una red española daba salida a los objetos robados a través de dos joyerías ubicadas en Valencia y Madrid, donde las piezas eran fundidas o introducidas en el mercado ilícito.

Durante la operación policial se realizaron nueve registros en las provincias de Alicante, Madrid, Valencia y Guadalajara, donde los agentes intervinieron joyas, tres lingotes de oro, relojes de lujo, herramientas para abrir viviendas, material para fundiciones clandestinas y 6.000 euros en efectivo.

La fase final de la operación se desarrolló el pasado mes de abril, cuando los investigadores detectaron que la banda preparaba una nueva oleada de robos.

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Los arrestos se practicaron en las provincias de Madrid, Alicante, Valencia, Guadalajara y Logroño. Los detenidos están acusados de pertenencia a grupo criminal, robos con fuerza, falsedad documental, receptación y resistencia a la autoridad. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta el esclarecimiento de nuevos robos cometidos por la organización.